IT: Nástroje umelej inteligencie menia výkonnosť e-shopov

Bratislava 22. júna (TASR) - Umelá inteligencia (AI) mení e-commerce prakticky vo všetkých oblastiach, a to od prekladov a popisov až po optimalizáciu pre nové vyhľadávače, ktoré nahrádzajú klasické „googlenie“. Vyplýva to z dát spoločnosti Upgates, ktorá ponúka riešenie pre e-shopy.



Z využívania umelej inteligencie dokážu profitovať predovšetkým menšie e-shopy, ktoré takto dokážu nahradiť väčšinu externých služieb. AI zvládne pripravovať e-mailové kampane cez dostupné textové a grafické modely či prekladať desiatky položiek do niekoľkých jazykov za pár minút.



Dáta spoločnosti Upgates ukazujú, že najviditeľnejší boom zaznamenávajú AI chatboty pre zákaznícku podporu. Pri generovaní popisov a pri prekladoch je už využitie AI výrazne vyššie a podľa odhadov sa pohybuje v desiatkach percent. Dôvodom je dostupnosť a jednoduchosť použitia, keďže AI nástroje sú dnes intuitívne, do určitej miery bezplatné a predovšetkým rýchle. Výrazný rast zaznamenáva aj generovanie obrázkov pomocou AI, a to aj napriek skutočnosti, že výstupy sú na prvý pohľad „syntetické“. Mnohé e-shopy ich už používajú ako ilustračné prvky v produktových kategóriách.



„AI umožňuje majiteľovi e-shopu ušetriť na rutinných úlohách a sústrediť sa na rozvoj biznisu. Využitím vhodných nástrojov AI môže majiteľ e-shopu znížiť pri copywritingu a prekladoch náklady až o 90 %. Kvalita obsahu je často porovnateľná a občas možno aj lepšia, ak používateľ pracuje s nástrojom šikovne. Podobný efekt môžeme badať aj pri zákazníckej podpore. Tu je však stále potrebná kontrola pri odpovediach chatbota. V každom prípade hovoríme o zaujímavých úsporách, ktoré môže e-shop využiť na získanie konkurenčnej výhody,“ priblížil Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.



Českých podnikateľov láka rastový potenciál slovenského e-commerce. Českých majiteľov e-shopov nemotivuje len jednoduchá penetrovateľnosť slovenského trhu. Rastúce odvetvie e-commerce je lákadlom aj pre budúce predaje. Podľa údajov spoločnosti Upgates vzrástol slovenský online predaj v roku 2024 medziročne o 6 %.



„Slovensko je v českom e-commerce vnímané ako ideálna štartovacia destinácia pre firmy s rastovými ambíciami. Umožňuje otestovať nové obchodné modely, marketingové stratégie alebo zákaznícke služby v podmienkach, ktoré sú na jednej strane veľmi blízke domácej realite, no zároveň aj dostatočne iné na to, aby preverili životaschopnosť expanzie. Slovensko môžeme označiť za akýsi prirodzený inkubátor pre české e-shopy, ktorý tamojším obchodníkom ponúka nových zákazníkov a väčšie tržby pri minimálnych prevádzkových rizikách. Samozrejme, tento vzťah funguje aj opačne, zo Slovenska do Česka, avšak už v menšom rozsahu,“ uzatvoril Benatzky.