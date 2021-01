Nemci počas koronakrízy telefonovali častejšie a dlhšie

Düsseldorf 10. januára (TASR) - Kríza súvisiaca s novým koronavírusom viedla k tomu, že ľudia telefonujú dlhšie než v minulosti. Podľa nemeckého Vodafone vlani trvali mobilné telefonáty v priemere tri minúty a 20 sekúnd, čo je o 35 sekúnd dlhšie než v roku 2019. V predchádzajúcich rokoch bola priemerná dĺžka telefonátu stabilná.



Konkurenčná Telefónica (O2) zaznamenala podobný vývoj. Vlani trval priemerný hovor zruba tri minúty, čiže o pol minúty dlhšie než v roku 2019. Počas jarného a decembrového lockdownu trval priemerný hovor približne štyri minúty. Deutsche Telekom žiadne údaje pre agentúru DPA neposkytol.



Pandémia predĺžila aj hovory v pevnej sieti. "Ľudia v roku 2020 telefonovali častejšie a najmä dlhšie, aby udržali kontakt s priateľmi a kolegami," povedal technický riaditeľ Vodafone Gerhard Mack. Počet mobilných telefonátov v sieti Vodafone vlani stúpol zhruba o jednu miliardu na 28 miliárd. Počet hovorov v pevnej sieti zostal v postate nezmenený na úrovni troch miliárd.



K tomu je potrebné pripočítať hovory cez internetové aplikácie (Voice over IP - VoIP), napríklad prostredníctvom Skype či WhatsApp. Informácie o týchto hovoroch síce nie sú k dispozícii, no časť vzostupu prenesených dát je možné spojiť práve s hlasovými či video rozhovormi.



Vodafone poskytol aj informácie o využití internetu v Nemecku. V pevnej sieti bolo prenesených celkovo 11 exabajtov (11 miliárd gigabajtov) informácií. To zodpovedá zvýšeniu zhruba o 30 %. V predchádzajúcich rokoch stúpal objem dát približne o 20 %. Opatrenia v dôsledku koronakrízy, napríklad zatvorenie kín a reštaurácií, viedli k tomu, že ľudia trávili viac času doma a na internete.



Pandémia sa prejavila aj na mobilných dátach. Objem využitých dát u Vodafone stúpol o 40 %, čo je však v porovnaní s ostatnými rokmi o 10 % menej. Dôvodom je fakt, že v časoch obmedzenej mobility väčšina ľudí viac využívala domáce WLAN pripojenia. Dátové objemy v posledných rokoch v dôsledku pokračujúcej digitalizácie neustále rastú a navyše aj mnohé aplikácie spotrebúvajú viac dát, napríklad filmy sú čoraz častejšie vo vysokom rozlíšení.