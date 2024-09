Nemecko zaostáva vo výskume a využívaní digitálnych technológií

Frankfurt nad Mohanom 3. septembra (TASR) - Nemecko má v medzinárodnom porovnaní výrazné rezervy vo výskume a využívaní digitálnych technológií. Zaostávanie sa prejavuje napríklad na počte vedeckých publikácií a patentových prihlášok, ako aj v investíciách podnikov do informačných technológií, oznámila v utorok štátna rozvojová banka KfW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Banka vo svojej novej štúdii upozornila, že Čína a USA publikujú takmer šesťkrát, respektíve štyrikrát viac vedeckých štúdií o digitálnych technológiách ako Nemecko. Z hľadiska počtu patentových prihlášok v oblasti digitálnej transformácie je na prvom mieste Japonsko nasledované USA. Tieto krajiny registrujú takmer trikrát viac patentov ako Nemecko, uviedla hlavná ekonómka KfW Fritzi Köhler-Geibová.



KfW poukázala aj na deficity v zahraničnom obchode. Nemecko totiž dováža viac tovaru založeného na digitálnych technológiách ako ho predáva do zahraničia. Problémom sú aj relatívne nízke výdavky nemeckých podnikov na digitalizáciu. Aby Nemecko dobehlo ostatné vysoko rozvinuté krajiny, investície do informačných technológií by sa museli zdvojnásobiť alebo strojnásobiť na približne 140 až 180 miliárd eur ročne, priblížila KfW.