Nokia v 2. kvartáli výrazne zvýšila zisk

Helsinki 29. júla (TASR) - Výrobca sieťového vybavenia Nokia zaznamenal v 2. kvartáli takmer štvornásobný nárast zisku a revidoval celoročné vyhliadky.



Čistý zisk fínskeho telekomunikačného koncernu stúpol počas troch mesiacov od apríla do júna na 344 miliónov eur z 94 miliónov eur v rovnakom období pred rokom. Tržby sa zvýšili o 4,3 % na 5,3 miliardy eur, pričom analytici očakávali 5,15 miliardy eur.



"Vzhľadom na robustný štart do roka 2021 zvyšujeme celoročné vyhliadky," uviedol šéf Pekka Lundmark a dodal, že Nokia dokázala rýchlejšie, než plánovala, implementovať svoju stratégiu.



Nokia očakáva, že porovnateľná prevádzková marža v roku 2021 dosiahne 10 % až 12 % namiesto 7 % až 10 %. Výhľad pre tržby zvýšila takmer o 1 miliardu eur do pásma 21,7 miliardy eur až 22,7 miliardy eur.