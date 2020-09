Nokia získala kontrakt na dodávku zariadení pre britského operátora

Helsinki 29. septembra (TASR) - Fínskemu výrobcovi telekomunikačných zariadení Nokia sa podarilo uzavrieť dohodu s najväčším britským mobilným operátorom BT o dodávke rádiových zariadení pre sieť novej generácie 5G. Oznámila to v utorok fínska spoločnosť, pre ktorú je to jedno z prvých významných víťazstiev pod vedením nového generálneho riaditeľa Pekku Lundmarka.



Nokia sa vďaka dohode stane najväčším dodávateľom BT. Vláda v Británii pritom pred niekoľkými mesiacmi zakázala využívať zariadenia čínskej spoločnosti Huawei Technologies pri budovaní telekomunikačných sietí novej generácie 5G.



Hodnota kontraktu Nokie nebola zverejnená. Podľa zdroja oboznámeného s touto záležitosťou však Nokia dodá britskej spoločnosti až 63 % zariadení na vybudovanie 5G.



Nokia v súčasnosti prevádzkuje sieť BT v tzv. veľkom Londýne, v Midlands a na vidieku, ale vďaka novej zmluve si na zoznam pridá ďalšie miesta po celej Británii.



Generálny riaditeľ BT Group Philip Jansen uviedol, že dohoda umožní jeho spoločnosti pokračovať v zavádzaní pevných a mobilných sietí, pričom poznamenal, že digitálna konektivita je rozhodujúca pre hospodársku budúcnosť Británie.



Na základe súčasného zákazu nebudú môcť britskí operátori od konca tohto roka nakupovať od spoločnosti Huawei komponenty pre 5G siete a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstrániť všetky existujúce zariadenia Huawei. To prináša nové príležitosti pre spoločnosti, ako sú Nokia a švédsky Ericsson.