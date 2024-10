Nokia zruší 2000 pracovných miest v Číne a 350 v Európe

Helsinki 17. októbra (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia plánuje prepustiť takmer 2000 ľudí alebo približne pätinu svojej zamestnaneckej základne v celej Číne. A ďalších 350 pracovných miest chce zrušiť v Európe v rámci plánu redukcie nákladov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Hovorca Nokie potvrdil, že spoločnosť už začala konzultácie týkajúce sa prepustenia 350 zamestnancov v Európe, ale odmietol sa vyjadriť k Číne.



K decembru 2023 mala Nokia v Číne 10.400 zamestnancov a 37.400 v Európe.



Spoločnosť minulý rok predstavila plány na zrušenie až 14.000 pracovných miest, aby okresala náklady a ušetrila 800 miliónov až 1,2 miliardy eur do roku 2026. Avizované prepúšťanie je súčasťou týchto čísiel, uviedli zdroje.



Nokia vo štvrtok oznámila nárast prevádzkového zisku za 3. štvrťrok 2024 o 9 % na 454 miliónov eur, k čomu prispela najmä redukcia nákladov. Jej čisté tržby pritom klesli o 8 % na 4,33 miliardy eur a zaostali za odhadmi ekonómov. Akcie spoločnosti sa po zverejnení výsledkov znížili o 4 %.



Nokia už dosiahla hrubú úsporu 500 miliónov eur, uviedol hovorca spoločnosti.



"Nerobíme znižovanie nákladov takým spôsobom, že by sme obetovali naše výsledky výskumu a vývoja," povedal generálny riaditeľ Pekka Lundmark v telefonáte s novinármi. "S tempom znižovania nákladov som spokojný. V skutočnosti sme trochu popredu oproti plánu," dodal.



Keď Nokia vlani oznámila plány na prepúšťanie, mala celkovo približne 86.000 zamestnancov. Do roku 2026 chce znížiť ich počet na 72.000 až 77.000.



V súčasnosti má Nokia niečo vyše 78.500 zamestnancov, uviedol hovorca.