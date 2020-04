Odborníci oslovili Veroniku Remišovú pre programové vyhlásenie vlády

Bratislava 15. apríla (TASR) – Odborníci zo sveta IT poslali vicepremiérke pre investície a informatizáciu Veronike Remišovej otvorený list, v ktorom podporujú myšlienku, aby sa do programového vyhlásenia vlády dostala vízia Slovenska postavená na inováciách, nových technológiách a podpore digitálnej agendy. Informovali o tom v stredu signatári listu.



Podpísané organizácie tiež navrhujú znovuobnovenie pozície digitálneho lídra, ktorý by koordinoval túto agendu cez všetky ústredné orgány štátnej správy, súkromné aj verejné vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ale aj regionálnych aktérov po vzore väčšiny členských krajín EÚ.



Slovensko má podľa odborníkov nevyužitý potenciál v podobe kvalitných vedcov a inovátorov. Signatári sú presvedčení, že vo vízii by mala vláda Slovenskej republiky identifikovať inovácie, nové technológie a podporu digitálnej ekonomiky za jeden z hlavných pilierov ekonomického, sociálneho a spoločenského rozvoja a jasne to deklarovať aj v jej programovom vyhlásení.



Odborníci ďalej apelujú na vicepremiérku, že Slovensko má práve teraz príležitosť formulovať potrebné zmeny ekonomického modelu na trvalo udržateľný.



„Krajiny, ktoré nebudú vedieť držať krok s výskumom, vývojom a nasadzovaním prednostne digitálnych a životnému prostrediu blízkych technológií, budú nevyhnutne strácať svoju pozíciu v regionálnom aj globálnom meradle, čo negatívne ovplyvní kvalitu života ich občanov,“ napísali v otvorenom liste.



„Vo svete sme svedkami, ako sú digitálne technológie a umelá inteligencia kľúčovou súčasťou riešenia širokého spektra dnešných i budúcich výziev. Inteligentné riešenia je možné využiť pre priemysel, ale aj pre domácnosti, inovatívne metódy liečby ochorení, algoritmy umelej inteligencie odhaľujúce korupčné správanie či daňové podvody,“ dodali signatári listu s tým, že to len podčiarkuje široký spoločenský význam nových technológií, nehovoriac o ich prínose počas aktuálnej pandémie nového koronavírusu.



Signatármi listu sú Americká obchodná komora v SR, Digitálna koalícia, Industry Innovation Cluster Slovakia, IT Asociácia Slovenska, Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku a Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie slovak.AI. Tieto platformy na Slovensku zastupujú viac ako 500 zahraničných i domácich firiem, univerzity a vedeckých pracovníkov a dlhodobo sa venujú digitálnej agende, inováciám, umelej inteligencii či novým technológiám.