Odborníci chcú, aby vláda podporila výskum a vývoj umelej inteligencie

Bratislava 6. marca (TASR) – Odborníci zo sveta umelej inteligencie adresujú budúcej vláde strategické odporúčania, ktoré hovoria o nevyhnutných reformách a opatreniach, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným partnerom v medzinárodnej infraštruktúre centier excelentnosti. Médiá o tom informovali členovia centra pre výskum umelej inteligencie slovak.AI v piatok na tlačovom brífingu. Problémami tohto sektora sú podľa odborníkov malé výskumné kapacity, roztrieštenosť národných výskumných kapacít a nízke financovanie.







Riešením problémov tohto segmentu by podľa členov centra malo byť budovanie centier excelencie v oblasti umelej inteligencie na európskej úrovni. Európska komisia v rámci výzvy na podporu centier excelencie plánuje preinvestovať 50 miliónov eur z prostriedkov rámcového programu Horizont 2020.



„Potrebujeme vytvoriť fungujúci a rešpektovaný inštitút, ktorý by cez kvalitný výskum a najmodernejšie technológie realizované prepojením organizácií a výskumných tímov prinášal ľuďom na Slovensku potrebné inovácie v zdravotníctve, školstve, doprave, verejnej správe, priemysle a v ďalších oblastiach nevyhnutných pre posilňovanie konkurencieschopnosti Slovenska,“ uviedla predsedníčka správnej rady slovenského centra pre výskum umelej inteligencie slovak.AI Mária Bieliková.







Zakladajúci členovia slovak.AI v piatok predstavili okrem analýzy a návrhu zapojenia SR do iniciatívy EÚ pri budovaní európskych centier excelentnosti pre umelú inteligenciu aj manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie.



„Každá firma je špecifická, rovnako aj nasadzovanie umelej inteligencie bude v každom prípade iné. Manuál predstavuje súhrn princípov, ktoré platia pre rozličné oblasti, kde môže byť umelá inteligencia prínosom,“ vysvetlil prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.



Slovensko sa podľa odborníkov potrebuje zamerať aj na vzdelávanie a lákanie mladých talentov so zručnosťami pre inovácie. „Ak si položíme otázku, či dnes majú firmy k dispozícii ľudí, ktorých by mohli alokovať na kreovanie a vývoj nových riešení a na implementáciu existujúcich inovácií v oblasti umelej inteligencie, odpoveď znie, že len v minimálnom množstve,“ uviedol prvý viceprezident ITAS a podpredseda správnej rady slovak.AI Mário Lelovský.