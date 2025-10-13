Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
IT: OpenAI spolupracuje s Broadcomom na vývoji vlastných AI čipov

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

OpenAI v uplynulých týždňoch oznámila partnerstvá aj so spoločnosťami Nvidia a AMD.

Autor TASR
San Francisco 13. októbra (TASR) - OpenAI spolupracuje s výrobcom čipov Broadcom na vývoji vlastných počítačových čipov pre umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Obe kalifornské firmy nezverejnili finančné podmienky dohody, ale uviedli, že koncom budúceho roka začnú nasadzovať nové serverové zostavy so špeciálne prispôsobenými AI akcelerátormi.

Ide o najnovšiu veľkú dohodu medzi spoločnosťou OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT, a niektorou z firiem, ktoré vyrábajú čipy a dátové centrá poháňajúce umelú inteligenciu.

OpenAI v uplynulých týždňoch oznámila partnerstvá aj so spoločnosťami Nvidia a AMD, ktoré budú startupu dodávať špecializované čipy na prevádzku jeho systémov umelej inteligencie. Firma takisto uzavrela veľké dohody s Oracle, CoreWeave a ďalšími spoločnosťami, ktoré vyvíjajú dátové centrá.

Mnohé z týchto dohôd sa opierajú o kruhové financovanie, v rámci ktorého spoločnosti investujú do OpenAI a zároveň dodávajú najcennejšiemu startupu na svete technológie, čo vyvoláva obavy z bubliny v oblasti umelej inteligencie. OpenAI zatiaľ negeneruje zisk, ale tvrdí, že jeho vlajkový chatbot už má viac ako 800 miliónov týždenných používateľov.

Akcie Broadcomu v pondelok po rannom oznámení vyskočili o viac ako 9 %.
