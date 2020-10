Operátori sa pripravujú na príchod 5G, modernizujú siete

Bratislava 8. októbra (TASR) – Niektorí slovenskí mobilní operátori sa už pripravujú na príchod 5G sietí. Orange už takmer dokončil modernizáciu rádiovej siete, O2 tento týždeň spustilo pilotnú testovaciu prevádzku 5G siete v Bratislave. Pre TASR to uviedli hovorcovia operátorov. Slovak Telekom však viac informácií neposkytol.



„Momentálne nemáme žiadne oznámenia k tejto téme,“ komentoval pre TASR hovorca pre služby a financie Slovak Telekom Michal Korec.



Ako spresnila hovorkyňa Orange Alexandra Piskunová, testovanie 5G sietí vykonáva materská spoločnosť operátora. Dodala, že niekoľko rokov už operátor pracuje na modernizácii rádiovej siete, vďaka ktorej bude nielen pripravená na príchod 5G, ale aj priepustnejšia a zlepšia sa mnohé ďalšie parametre. „V súčasnosti viac ako 87 % siete prešlo procesom modernizácie, pričom v najbližších mesiacoch by mal byť proces úspešne dokončený,“ poznamenala.



O2 tento týždeň odštartovalo testovaciu prevádzku 5G siete v štyroch mestských častiach hlavného mesta na pridelených frekvenciách. Vyskúšať sieť tak môžu zákazníci operátora z Petržalky, Ružinova, Dúbravky a Karlovej Vsi, avšak musia disponovať kompatibilným zariadením.



„V tomto momente O2 testuje technológiu všetkých dodávateľov a zvažuje všetky alternatívy riešení pre čo najlepší rozvoj siete. O výsledku výberového konania a zvolení dodávateľa pre celoslovenskú 5G sieť plánuje O2 verejnosť informovať už v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol operátor.



Vo vybraných častiach Bratislavy si tak zákazníci operátora môžu vyskúšať pripojenie s rýchlosťou viac ako 1 Gbps. „V testoch sme na mobilnom telefóne namerali maximálnu hodnotu rýchlosti sťahovania dát 1,223 Gbps a odosielania 90 Mbps. Limitujúcim faktorom nebola sieť, ale mobilný telefón,“ podotkol riaditeľ sietí O2 Juraj Eliáš. Ako dodal, agregovaná priepustnosť sektora bola v tom prípade 3,959 Gbps a 630 Mbps v smere odosielania dát.



Operátor pri testovaní meral aj elektromagnetické žiarenie. Pri meraniach zistil, že hodnoty elektromagnetického žiarenia 5G siete sú porovnateľné s doterajšími technológiami a sú niekoľkonásobne nižšie ako limity stanovené legislatívou. A to vo všetkých prípadoch, či už pri meraniach priamo pri anténach, v bytoch pod nimi alebo v priestore s najlepším pokrytím. „Zároveň môžeme meraniami potvrdiť, že obytné priestory priamo pod anténami sú z pohľadu elektromagnetického žiarenia najmenej exponovanými,“ uzavrel Eliáš.