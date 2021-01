Pobaltské krajiny sú v rámci Európy najpriateľskejšie k startupom

Londýn 12. januára (TASR) - Pobaltské krajiny sú v rámci Európy "najpriateľskejšie" k začínajúcim novátorským firmám, tzv. startupom. Ich nová politika v prípade akciových opcií uľahčuje startupom prilákať a udržať si zamestnancov. Uviedla to globálna investičná spoločnosť Index Ventures.



Lotyšsko, Estónsko a Litva sa umiestnili na prvých priečkach rebríčka, v rámci ktorého Index Ventures hodnotil podmienky pre startupy v 22 krajinách vrátane USA, Británie, Izraela, Francúzska a Nemecka.



Podľa Martina Mignota, partnera spoločnosti Index Ventures, aj keď je táto zmena politiky pre startupy v Pobaltí vítanou novinkou, teraz je potrebné, aby ich nasledoval aj zvyšok Európy a Európskej únie (EÚ).



Nová lotyšská legislatíva z decembra poskytuje zamestnancom startupov výhody v podobe skrátenia času, počas ktorému musia držať opcie na akcie, kým ich môžu premeniť na hotovosť.



Menšie firmy majú tendenciu umožniť zamestnancom získať časť podielu v spoločnosti prostredníctvom opcií na akcie, pretože nedokážu vždy konkurovať veľkým podnikom, ktoré ponúkajú vysoké platy, aby prilákali zamestnancov.



Keďže investície do európskych startupov podľa predbežných údajov dosiahli v roku 2020 rekordných 41 miliárd USD (33,71 miliardy eur) očakáva sa, že Európska komisia v marci zverejní svoj Startup Nation Standard, ktorý sa bude zaoberať aj opciami na akcie.



Index Ventures, ktorý podporoval v začiatkoch aj spoločnosti, ako sú Facebook, Skype a Robinhood, investuje od roku 1996 aj do európskych technologických firiem.



(1 EUR = 1,2163 USD)