Počet DDoS útokov v 3. kvartáli globálne stúpol takmer o štvrtinu

Bratislava 13. novembra (TASR) – Celkový počet DDoS útokov vzrástol v 3. kvartáli medziročne takmer o 24 %. Tie pokročilejšie útoky vzrástli medziročne o 31 %. Medzi najvýraznejšie ciele útokov patrili nástroje na boj proti pandémii nového koronavírusu, vládne organizácie, vývojári hier a známe publikácie o kybernetickej bezpečnosti. Vyplýva to z globálnej analýzy kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. DDoS útoky sa vyznačujú tým, že spôsobujú čiastočné i úplné znefunkčnenie sieťovej či IT služby.



Takéto útoky môžu napadnutým organizáciám spôsobiť veľké narušenie chodu. Tzv. smart DDoS útoky sú pokročilejšie, sofistikovanejšie a často cielené, pričom pri ich nasadení už nemusí ísť len o narušenie služieb, môžu tiež spôsobiť zneprístupnenie určitých zdrojov alebo aj krádež peňazí.



Počet DDoS útokov rástol ako medziročne, tak aj oproti 2. kvartálu tohto roka. Najväčší podiel napadnutých zdrojov sa nachádzal v USA (40,8 %), nasledovali Hongkong a pevninská Čína. V auguste spoločnosť zaznamenala rekordný počet útokov za jeden deň, celkovo 8825.



Experti medzi najvýznamnejšie útoky zaradili napríklad botnet Meris, ktorý kyberpodvodníci použili aj pri útokoch na portály o kybernetickej bezpečnosti Krebs on Security a Info Security Magazine. Spomenuli aj politicky motivované útoky v Európe a Ázii, a tiež útoky proti vývojárom hier. Experti vyzdvihli aj útok na jednu štátnu univerzitu, ktorý trval niekoľko dní a ktorého cieľom bolo získať online účty uchádzačov o štúdium.



"V posledných rokoch sme boli svedkami toho, že skupiny útočiace na kryptomeny a skupiny útočiace prostredníctvom DDoS súperia o zdroje, pretože mnohé z botnetov používaných pri DDoS útokoch je možné použiť aj na ťažbu kryptomien," poznamenal Miroslav Kořen zo spoločnosti. Kým doteraz DDoS útoky klesali, v súčasnosti už dochádza k prerozdeleniu týchto zdrojov a Kořen si myslí, že DDoS útoky budú rásť aj v poslednom kvartáli roka.



Experti na ochranu pred DDoS útokmi odporúčajú zveriť prevádzku webových služieb do rúk odborníkom, ktorí vedia na takéto útoky vhodne reagovať. "Overte dohody a opätovne si potvrďte kontaktné údaje tretích strán vrátane tých uzatvorených s poskytovateľmi internetových služieb," radia tiež odborníci. Na škodu podľa nich nie je ani profesionálne riešenie, a tiež je dôležité poznať svoje dátové toky. Myslieť treba aj na plán B, teda mať pripravenú reštriktívnu obrannú pozíciu.