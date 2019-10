Počet sk domén prekročil 400.000

Bratislava 27. októbra (TASR) - Virtuálne Slovensko rastie a spolu s ním aj počet tých, ktorí vstupujú do virtuálneho sveta. Počet .sk domén už prekročil 400.000. Slovenský virtuálny priestor rastie rýchlejšie, ako je priemer ostatných krajín Európy, čo je znamením, že je aktívny a rozvíjajúci sa.



"Virtuálny priestor je potrebné chrániť. My v SK-NIC si uvedomujeme spoluzodpovednosť za zabezpečenie virtuálneho Slovenska. Preto sme v roku 2019 prišli s vyšším štandardom zabezpečenia domény DNSSEC. Táto služba zabezpečuje, aby bola komunikácia na internete nasmerovaná na správnu adresu. Chráni tak virtuálne sídla – domény – pred ich napadnutím. Počet domén s vyšším štandardom zabezpečenia rastie veľmi dobrým tempom, lepším ako v mnohých iných krajinách, kde ho nasadili. Už 6 mesiacov po spustení služby počet domén s DNSSEC presiahol číslo 10.000," povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC.



Zo zverejnených štatistík CENTR (Council of European National Top-Level Domain register) z októbra 2019 vyplýva, že európskym lídrom v podiele domén zabezpečených prostredníctvom DNSSEC je Nórsko s viac ako 58 %, nasleduje Česká republika (57,11 %), Holandsko (54,6 %) a Švédsko (50,17 %).



Slovensko, ktoré spustilo službu DNSSEC koncom apríla tohto roku, má aktuálne podiel na úrovni asi 2,5 %, čomu napomáha aj uvedomelosť registrátorov resp. držiteľov domén .sk.