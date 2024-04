Bratislava 25. apríla (TASR) - Podiel žien v IT sektore na Slovensku zaostáva za európskym priemerom, ktorý predstavuje 19 % oproti tuzemským 15 %. Na prilákanie ženských talentov do oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM) je dôležité vytvorenie inkluzívnej kultúry. Informovala o tom vo štvrtok Americká obchodná komora v SR (AmCham Slovakia) pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v IT.



"Vďaka jedinečným perspektívam žien je pracovisko objektívne živšie a inovatívnejšie, čo má vplyv na kvalitu produktu. V technologických odvetviach je však žien objektívne menej a ja osobne verím v mentoring, ale aj v novú vyrastajúcu generáciu, pre ktorú je svet s rovnakými právami a príležitosťami prirodzený," uviedol prezident AmCham Slovakia Martin Maštalír.



Hodnotiaca analýza Európskej komisie (EK) Women In Digital Scoreboard ukázala, že v začlenení žien v digitálnych pracovných pozíciách je Slovensko pozadu v porovnaní s krajinami, ako sú napríklad Fínsko, Holandsko či Estónsko. Z analýzy Svetového ekonomického fóra zas vyplynulo, že sa globálne rodové rozdiely v dosiahnutom vzdelaní v krajinách OECD zmenšili, no vo vzdelávaní v STEM oblastiach sa menia veľmi pomaly.



"Aj na Slovensku sa ukazuje, že dievčatá sú už v rannom detstve systematicky odrádzané od štúdia prírodných vied a matematiky, a to aj napriek tomu, že výskumy nepreukázali žiadne vrodené kognitívne rozdiely medzi mužmi a ženami," priblížila AmCham Slovakia.



V najrýchlejšie rastúcich a najlepšie platených zamestnaniach, ktorými sú informatika a inžinierstvo, dnes pôsobí podľa AmCham Slovakia len asi 20 % žien. Komora dodala, že zvýšenie povedomia, vzdelávacie programy a podpora dievčat v budovaní kariéry v odbore IKT predstavujú kľúčové odporúčania, ktoré môžu pomôcť odstrániť prekážky, s ktorými sa pri rozhodovaní stretávajú.



"Podľa odporúčaní EK musíme začať pracovať už na školách a povzbudzovať dievčatá od ranného veku, aby študovali technické predmety tým, že im ukážeme ich rozmer, hĺbku a presah. Zároveň ukázať široké možnosti a zmysluplný kariérny rast všade tam, kde sa využívajú technológie," uzavrela predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Paula Puškárová (Hlas-SD).