IT: Politici v USA chcú obmedziť moc veľkých technologických koncernov

Washington 10. októbra (TASR) - V americkom Kongrese začínajú naberať konkrétnejšiu podobu plány na skrotenie dominantného postavenia veľkých technologických monopolov a zvýšenie férovosti hospodárskej súťaže. Demokrati v správe podvýboru Snemovne reprezentantov dokonca otvorili tému rozdelenia niektorých monopolných platforiem.



Veľké technologické koncerny, ako sú Amazon, Apple, Facebook a Google, sú úspešné nielen v USA, ale dominujú aj medzinárodne. Ich neohrozené postavenie však začína byť tŕňom v oku politikov.



Po 16-mesačnom vyšetrovaní trhových praktík najväčších technologických koncernov zverejnili v utorok (6. 10.) demokratickí členovia príslušného podvýboru Snemovne reprezentantov 449-stranovú správu, v ktorej dospeli k záveru, že Amazon, Apple, Facebook a Google zneužívajú svoje postavenie na trhu. Firmy, ktoré boli kedysi "chuligánskymi startupmi", sa podľa autorov správy "zmenili na monopoly, ktoré sme naposledy videli v časoch ropných barónov a železničných magnátov". "Tieto firmy majú príliš veľkú moc, ktorú je potrebné obmedziť a podrobiť primeranému dohľadu," uviedli.



Medzi nástroje, ktoré sú k dispozícii na obmedzenie ich monopolného postavenia, patrí napríklad ich rozdelenie, blokovanie budúcich akvizícií alebo tlak na to, aby otvorili svoje platformy. Politici chcú takisto zakázať, aby ich dominantné platformy uprednostňovali vlastné služby a produkty.



Wall Street na správu prakticky nezareagovala, keď akcie troch zo štyroch spomínaných koncernov deň po jej zverejnení vzrástli. Investori totiž dlhodobo zastávajú stanovisko, že regulačné úrady a politici nemajú nástroje na to, aby zastavili expanziu veľkých technologických firiem ani zvyšovanie ich trhových podielov.



Isté však je, že americkí demokrati sa budú snažiť, aby sa tento problém neodsunul do úzadia. Navyše necelý mesiac pred voľbami, ktoré sa budú konať 3. novembra, v prieskumoch výrazne vedie demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden a existuje šanca, že v roku 2021 budú demokrati kontrolovať Biely dom aj obe komory Kongresu.



Autori správy síce priznali, že technologické firmy priniesli spotrebiteľom jasné výhody, ich dominantné postavenie však má tiež svoju cenu. "Spravidla tieto firmy prevádzkujú obchod a zároveň na tomto trhu pôsobia ako konkurencia," uviedli. Táto pozícia umožňuje koncernom stanovovať pravidlá pre ostatných, pričom hrajú podľa iných pravidiel, keďže sa zodpovedajú len sebe.