IT: Predaj čipov v roku 2022 by mal vzrásť takmer o 10 %

New York 3. januára (TASR) - Predaj čipov v roku 2022 by mal vzrásť takmer o 10 %, očakáva poisťovňa pohľadávok Euler Hermes.



Výrobcov čipov podporila pandémia a štrukturálne zmeny v ekonomike, ktoré spôsobila, a patria medzi výhercov pandemickej éry. Očakáva sa, že expanzia v odvetví bude pokračovať aj počas tohto roka.



"Aktuálny polovodičový cyklus túruje na plné obrátky, odkedy sa odvetvie v roku 2019 dostalo zo svojej najhoršej recesie," uviedli analytici Euler Hermes.



Tržby z predaja polovodičov by mali v roku 2022 stúpnuť o ďalších 9 % a prvýkrát prekonať hranicu 600 miliárd USD (529,75 miliardy eur), prognózujú experti Euler Hermes. V roku 2021 tržby odvetvia vyskočili o 26 % na 553 miliárd USD.



Mesiace trvajúci nedostatok polovodičov zasiahol mnoho odvetví, od automobilového priemyslu po výrobu herných konzol. Výrobcovia totiž nedokážu pokryť zvýšený dopyt v súvislosti s tým, ako sa globálna ekonomika zotavuje z koronakrízy. Veľkí producenti čipov, ako napríklad tajwanský TSMC, už ohlásili plány zvýšiť výrobné kapacity. Tradične však trvá niekoľko rokov, kým sa nové závody dostanú do prevádzky.



(1 EUR = 1,1326 USD)