Predaj iPhonov Apple v Číne klesol, keďže popularita Huawei stúpa

Šanghaj 5. marca (TASR) - Predaj smartfónov iPhone americkej spoločnosti Apple v Číne klesol v prvých šiestich týždňoch 2024 medziročne o 24 %. Ukázali to v utorok údaje prieskumnej spoločnosti Counterpoint. To ukazuje, že americký koncern čelí zvýšenej konkurencii domácich, čínskych výrobcov telefónov, ako je Huawei. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Huawei, hlavný konkurent amerického technologického giganta v Číne v oblasti prémiových smartfónov, zaznamenal v rovnakom období nárast predaja o 64 %.



To by mohlo vyvolať obavy zo spomalenia dopytu po produktoch americkej spoločnosti.



Akcie výrobcu iPhone klesli v utorok o 1,6 % a od začiatku roka zatiaľ stratili približne 10 % zo svojej hodnoty. Apple tak zaostáva za veľkými technologickými firmami z USA.



V správe spoločnosti Counterpoint sa uvádza, že podiel Apple na čínskom trhu smartfónov v sledovanom období klesol na 15,7 %, čím sa dostal na štvrté miesto v porovnaní s druhým miestom v rovnakom období vlani, keď mal na trhu v Číne podiel 19 %.



Huawei stúpol na druhé miesto a jeho podiel na domácom trhu vzrástol na 16,5 % z 9,4 % v predchádzajúcom roku. Celkový trh so smartfónmi v Číne sa zmenšil o 7 %, uvádza sa v správe.



Apple "čelí tvrdej konkurencii na špičkovej úrovni zo strany zotavujúceho sa Huawei uprostred agresívnych cien ďalších výrobcov ako OPPO, Vivo a Xiaomi", dodala spoločnosť Counterpoint.