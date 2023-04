IT: Predaj počítačov vo svete klesol v 1. štvrťroku takmer o 30 %

New York 10. apríla (TASR) - Globálne dodávky osobných počítačov klesli v 1. štvrťroku tohto roka takmer o 30 %, čo najviac pocítila spoločnosť Apple. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje spoločnosti pre prieskum trhu International Data Corporation (IDC).



IDC v najnovšej správe uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka sa celosvetovo predalo 56,9 milióna osobných počítačov. To je o 29 % menej než v rovnakom období minulého roka, keď sa vo svete predalo 80,2 milióna počítačov. V porovnaní s vývojom v závere minulého roka sa tempo poklesu ešte mierne zrýchlilo, keďže vo 4. kvartáli klesol predaj počítačov medziročne o 28,1 %.



Z pätice najväčších výrobcov najhoršie výsledky vykázala firma Apple. Jej dodávky klesli v 1. kvartáli medziročne o 40,5 %. Na druhom mieste z pohľadu rozsahu poklesu skončila spoločnosť Dell Technologies, ktorej predaj počítačov klesol o 31 %. Pokles predaja zaznamenali aj Lenovo, AsusTek Computer a firma HP.



Predaj počítačov sa tak pomaly začína vracať do obdobia spred nástupu pandémie nového koronavírusu, ktorá predaje počítačov výrazne zvýšila. V 1. kvartáli 2019 dosiahli celosvetové dodávky počítačov 59,2 milióna a v 1. štvrťroku 2018 to bolo 60,6 milióna.



Náladu na trhoch v súčasnosti ovplyvňujú obavy zo spomaľovania rastu kľúčových ekonomík. Navyše nedávne otrasy v bankovom sektore ešte viac vystupňovali nervozitu trhov, že vysoká inflácia a s ňou spojená prísna menová politika ešte výraznejšie zasiahnu do vývoja hospodárstva a finančných investícií. Situácia sa však podľa analytikov v IDC zmení, ak sa ekonomická situácia bude smerom k roku 2024 zlepšovať, čo podporí dopyt po počítačoch zo strany firiem, škôl či jednotlivcov.