Predaj smartfónov v Číne vzrástol, predali vyše 340 miliónov kusov

Peking 18. januára (TASR) - Predaj smartfónov v Číne v minulom roku vzrástol o 15,9 % na 342,8 milióna kusov, podľa oficiálnych údajov, ktoré boli uverejnené v utorok. To naznačuje, že toto odvetvie sa zotavuje z úderu, ktorý utrpelo v prvých dňoch pandémie ochorenia COVID-19 začiatkom roka 2020.



Napriek nárastu však vlaňajší predaj stále nedosiahol úroveň pred pandémiou. Presnejšie, aj keď predaj v minulom roku prekročil hranicu 296 miliónov smartfónov, ktorú toto odvetvie dosiahlo v roku 2020, zostal pod úrovňou 372 miliónov kusov v roku 2019, podľa údajov Čínskej akadémie informácií a komunikácií (CAICT), vládou podporovaného think-tanku.



V decembri 2021 sa predalo v Číne 32,7 milióna smartfónov, čo predstavuje medziročný nárast o 29,6 %.



Výrobcovia telefónov a ďalšej elektroniky mali v roku 2021 problémy so získavaním komponentov. Nedostatok čipov a ďalšie problémy v dodávateľských reťazca im skomplikovali výrobu a brzdili globálnu ekonomiku. Tieto ťažkosti ešte znásobili problémy čínskych producentov smartfónov, ktorí v uplynulých rokoch zaznamenali spomalenie rastu, keďže spotrebitelia odkladajú výmenu svojich telefónov za najnovšie modely.



Americká spoločnosť Apple, jediná veľká zahraničná značka konkurujúca na domácom čínskom trhu, sa tomuto trendu v roku 2021 do značnej miery vyhla. V 3. štvrťroku 2021 spoločnosť vykázala medziročný nárast tržieb o 83 % v tzv. veľkej Číne, ktorá zahŕňa Hongkong aj Taiwan.