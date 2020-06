Prezident Deloitte Na Slovensku V. Masár odchádza z funkcie

Bratislava 2. júna (TASR) - Prezident spoločnosti Deloitte na Slovensku Vladimír Masár odchádza z funkcie do partnerského dôchodku. Informovala o tom spoločnosť na sociálnej sieti. Na poste ho nahradí Ivana Lorencovičová, pričom pozície prezident spoločnosti a vedúci partner sa zlúčia.



Vladimír Masár bol prezidentom Deloitte na Slovensku od roku 2000. Počas svojho pôsobenia vo vedení firmy pracoval na mnohých medzinárodných a domácich projektoch, a to hlavne v oblasti bankovníctva a finančníctva.



"V máji 2020 dosiahol vek, keď podľa pravidiel Deloitte partneri odchádzajú z pozície partnera," dodala spoločnosť. Pred pôsobením v spoločnosti sa Masár v roku 1993 stal prvým guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) v ére samostatného Slovenska a túto funkciu zastával do roku 1999.



"Počas svojej kariéry zastával celý rad ďalších významných funkcií. Pracoval vo vedení viacerých komerčných bánk, pôsobil ako prvý námestník ministra financií a následne ako štátny tajomník Ministerstva financií SR," dodala spoločnosť.



"V mene partnerov a zamestnancov Deloitte na Slovensku by som sa chcela Vladimírovi Masárovi poďakovať za jeho prínos pre našu spoločnosť. Do budúcnosti mu želáme veľa šťastia a pevné zdravie," povedala jeho nástupkyňa Lorencovičová.