Priemyselné podniky neberú zatiaľ kybernetické hrozby vážne

Bratislava 4. februára (TASR) – Priemyselné podniky zatiaľ kybernetické hrozby neberú vážne. Investície do kybernetickej ochrany nie sú dostatočne vysoko na rebríčku ich priorít, chýba strategická príprava zo strany manažmentu, výrobné prostredie zaznamenáva výrazný deficit kvalifikovaných špecialistov na informačné technológie a kybernetickú bezpečnosť. Skonštatovali to IT špecialisti a odborníci z praxe, akademickej obce a Ministerstva hospodárstva (MH) SR na januárovom stretnutí Združenia inteligentného priemyslu - Industry4UM.



"Kým aplikácia bezpečnostných opatrení v oblasti informačných technológií je už roky bežnou praxou, v oblasti výroby nie sú takéto opatrenia ešte samozrejmé. Pre výrobných pracovníkov je to zatiaľ 'tabula rasa' a je to často to posledné, čo ich trápi," priblížil externý spolupracovník SOVA Digital Peter Prónay.



Digitalizácia výrobných zariadení však vytvára zvýšené bezpečnostné riziká pre podnikové systémy a generované dáta a stavia podniky pred nové výzvy. Odborníci tvrdia, že firmy sa opatreniam začínajú venovať, až keď sa dostavia následky útoku. Na to, aby firmy úspešne zvládli prechod na Industry 4.0, musia podľa nich už do počiatočného systémového návrhu zahrnúť aj príslušné bezpečnostné aspekty.



Diskutujúci sa zároveň zhodli na tom, že najkritickejším faktorom vo výrobnom procese z pohľadu kybernetickej bezpečnosti je človek. Preto je podľa expertov potrebné sústrediť sa na vzdelávanie zamestnancov na všetkých úrovniach fungovania podniku a zabezpečiť, aby vnímali šíriace sa riziká nielen v oblasti svojho pôsobenia. "Expertov na škole máme dostatok, dokonca na svetovej úrovni. Ale pre prax ich je stále málo, odchádzajú do inštitúcií a veľkých firiem. Dnes prax potrebuje interdisciplinárnych ľudí, takých, ktorí rozumejú informačným technológiám i priemyselnej výrobe," poznamenal profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave a predseda Národného centra robotiky František Duchoň.



Nedostatočné bezpečnostné stratégie majú podľa odborníkov hlavne malé a stredné firmy, ktoré nie sú pripravené na úspešné zvládnutie útokov na svoje informačné a operačné systémy. Zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti podnikov by podľa nich mohlo pomôcť vytvorenie platformy pre inteligentný priemysel. V rámci nej by bola vytvorená expertná skupina zložená z expertov výrobných firiem, dodávateľov technológií a bezpečnostných expertov.