Profesionáli a študenti si môžu vyskúšať hru a vyhrať návštevu v Esete

Bratislava 1. marca (TASR) - Európe i Slovensku chýbajú odborníci v kybernetickej bezpečnosti aj povedomie o nej. Profesionáli či študenti sa môžu zdokonaľovať aj vďaka účasti v kyberbezpečnostnej hre CyberGame, ktorá sa rozbieha v utorok. Odborným garantom súťaže je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.



"V kybernetickej bezpečnosti sa spájajú technológie, legislatíva aj sociálne vedy. Dynamika sektoru je taká obrovská, že riešenie nám prinesie iba intenzívna spolupráca rôznych sektorov," poznamenal riaditeľ SK-CERT Rastislav Janota. Podľa neho potrebujú Slovensko i Európa pracovať na zvýšení povedomia, doplniť vzdelávanie a zároveň postaviť do prvej línie skúsených odborníkov. A tiež otvorene komunikovať.



Príspevkom odbornej komunity k vzdelávaniu aj budovaniu povedomia je kyberbezpečnostná hra CyberGame určená pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne. Začína sa v utorok 1. marca, bude trvať desať týždňov a obsahuje úlohy rôznej náročnosti. Je určená pre individuálnych hráčov a v prípade firiem a inštitúcií môže slúžiť ako tréningová platforma.



Súťaž je rozdelená do štyroch tematických vetiev, každá obsahuje viacero scenárov a účastníkom postačí vlastný počítač a voľne dostupné analytické nástroje.



Hlavnou výhrou v súťaži je cesta do malvérového laboratória Eset v Montreale.



Európe chýba asi 168.000 profesionálov kybernetickej bezpečnosti, Slovensku zhruba 10.000. Dopyt sa zvýšil za posledné dva roky na celom svete. Prispievajú k tomu práca a vzdelávanie na diaľku, nástup cloudových a virtuálnych technológií aj agresívny nárast kybernetickej kriminality.



Slovenskej ekonomike aj správe štátu chýbajú audítori i manažéri kybernetickej bezpečnosti, zamestnávatelia zase hľadajú vývojárov, developerov, architektov aj analytikov. V spoločnosti chýbajú súdni znalci a kriminalistickí špecialisti v tejto oblasti, projektoví manažéri a na všetkých úrovniach vzdelávania aj učitelia a lektori.



Pre odborníkov z kybernetickej bezpečnosti sa zároveň vytvárajú stále nové oblasti uplatnenia v zdravotníctve, vzdelávaní, školstve, priemysle aj on-line službách. Platí to pre všetky oblasti, akými sú dáta, siete, koncové zariadenia, aplikácie aj cloudové úložiská.