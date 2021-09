Experti: Vyšší záujem ľudí o kryptomeny zneužívajú aj kyberpodvodníci

Bratislava 2. septembra (TASR) - Rastúci záujem ľudí o investovanie do kryptomien využívajú aj kyberpodvodníci. Od začiatku roka odhalili experti z kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky viac než 1500 podvodných globálnych online stránok, ktoré sa zameriavali na potenciálnych kryptomenových investorov či na používateľov, ktorí sa zaujímali o ťažbu kryptomien.



Podvodníci najčastejšie používali na útoky proti záujemcom o kryptomeny vytváranie falošných webových stránok tváriacich sa ako burza s kryptomenami. "Používateľovi je údajne poskytnutý kupón, aby mohol doplniť prostriedky na svoj účet na kryptoburze. Avšak na to, aby ho mohol použiť, musí vykonať overovaciu platbu, zvyčajne vo výške do 0,005 bitcoinu (čo je približne 170 eur), ktorá ale putuje do vreciek kyberzločincov," vysvetlili experti spoločnosti.



Kyberútočníci využili aj odosielanie správ o falošných predajoch grafických kariet a iného vybavenia, potrebného na ťažbu kryptomien. Na nákup vybavenia však musel používateľ takisto vykonať zálohovú platbu. "Akonáhle používateľ zaplatí požadovanú čiastku, inzerent prestáva komunikovať," priblížili experti postup kyberzločincov.



V neposlednom rade sa zločinci uchýlili aj k vytváraniu phishingových webových stránok s rôznym zameraním, s cieľom ukradnúť súkromné kľúče, ktoré im umožnia získať prístup ku všetkým digitálnym prostriedkom naviazaným na kryptopeňaženku.



"Kybernetickí zločinci zvyčajne vytvárajú stránky s populárnymi doménovými koncovkami, ako napríklad .com, .net, .org, .info, využívajú však aj také koncovky domén, ktoré je možné získať lacno, ako napríklad .site, .xyz, .online, .top, .club, .livea a podobne," vymenovali odborníci.



Jedna zo schém, ktorú experti odhalili, odosielala používateľom správu o predaji exkluzívnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ešte pred jej oficiálnym príchodom na trh, ale len pre tých, ktorí majú bitcoiny. "Tento typ podvodu bol obzvlášť rozšírený v období, keď sa vakcíny do obehu ešte len dostávali. Používateľ prešiel na stránku, na ktorú odkazovala správa a cez ktorú si bolo možné vakcínu predobjednať," vysvetlil Alexey Marchenko zo spoločnosti a dodal, že následne musel záujemca vykonať zálohovú platbu v bitcoinoch, pričom peniaze putovali na účet kyberzločincov a používateľ obišiel naprázdno.



Ako prevenciu voči takýmto útokom experti radia neklikať na pochybné odkazy z e-mailov či iných správ, kriticky sa dívať na mimoriadne štedré online ponuky a aplikácie sťahovať len z oficiálnych obchodov. Na škodu nie je ani bezpečnostné riešenie a mimoriadna opatrnosť pri kúpe produktu z online obchodu, ak je predávajúca spoločnosť neznáma.