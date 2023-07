IT: Regulácia umelej inteligencie je potrebná, musí vzísť z konsenzu

Bratislava 15. júla (TASR) - Nad rizikami umelej inteligencie sa zamýšľajú úradníci aj politici. Aj preto bude umelá inteligencia v EÚ regulovaná zákonom, ktorý je prvým komplexným zákonom o umelej inteligencii na svete. Upozornila na to spoločnosť Enehano s tým, že regulácia je síce potrebná, mala by však byť prijímaná ako široký konsenzus medzi odborníkmi z rôznych oblastí.



"Umelá inteligencia je v súčasnosti jedným z hnacích motorov napredovania vo všetkých oblastiach života. Tak ako každý nový vynález, aj umelá inteligencia môže byť zneužiteľná. Preto je dobré, že sa pracuje na jasnom a riadne definovanom rámci, na základe ktorého sa bude umelá inteligencia využívať," podčiarkol Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.



Finálne pravidlá by však podľa neho mali byť výsledkom konsenzu širokej skupiny odborníkov s praktickými skúsenosťami z oblasti práva, informatiky, obchodu, hospodárstva, školstva, zdravotníctva i politiky, jednak preto, aby boli v praxi realizovateľné a aby chránili práva ľudí, ale zároveň, aby nebránili technickému a hospodárskemu pokroku.



Zavádzanie umelej inteligencie napomáha hospodárstvu, ale otvára aj potenciál na zlepšenie služieb verejnosti. Môže poskytnúť riešenia mnohých výziev aj v zdravotníctve, aj v poľnohospodárstve, má vplyv tiež na uhlíkovú stopu. Think tank Európskeho parlamentu odhaduje, že umelá inteligencia pomôže znížiť globálne emisie skleníkových plynov o 1,5 % až 4 % a dokonca môže priniesť do roku 2035 rast produktivity práce od 11 % až do 37 %.