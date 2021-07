Riziko kyberhrozby na Slovensku sa medziročne zvýšilo o 23 %

Bratislava 29. júla (TASR) – Pravdepodobnosť, že sa používatelia na Slovensku stretnú s nejakou kyberbezpečnostnou hrozbou, sa medziročne zvýšila o 23 %. Vyplýva to z aktuálneho globálneho reportu kyberbezpečnostnej spoločnosti Avast. Presnejšie, existuje 34,5-percentná šanca, že sa počítač v slovenskej domácnosti stane cieľom útoku. Pri firemných počítačoch je pravdepodobnosť na úrovni 21 %, tu ide naopak o pokles oproti vlaňajšku.



Podľa expertov sa riziko zvyšuje aj pre pandémiu nového koronavírusu, keď sa mnohé aktivity presunuli do online prostredia. "Zaznamenali sme napríklad útoky spojené s COVID-19, sextortion útoky, sledovacie spyware a vydieračské ransomware," vymenoval Michal Salát zo spoločnosti.



Podľa reportu sú najväčšiemu riziku vystavení používatelia v Nitrianskom (51,92 %), Trenčianskom (50,7 %) a Trnavskom kraji (44,93 %). Naopak, najmenšia pravdepodobnosť stretu s kyberhrozbou je pri používateľoch z Bratislavského kraja (41,31 %).



V globálnom meradle majú domáci používatelia v priemere 29-percentnú šancu, že sa stretnú s nejakým typom počítačového malvéru, čo predstavuje päťpercentný medziročný nárast. Väčšiemu riziku stretnutia sa s kyberbezpečnostnými hrozbami čelia najmä ľudia z regiónov s menej stabilnou spoločensko-politickou situáciou, ako je Blízky východ, Ázia, Afrika a východná Európa. "Za najrizikovejšie krajiny možno považovať Afganistan, Jemen a Etiópiu," vymenovali experti.



Riziko stretu s kyberhrozbou z globálneho hľadiska rástlo aj pri firmách, a to na 14 %. "Podobne ako u domácich používateľov sa s hrozbami môžu najčastejšie stretnúť firmy z menej stabilných regiónov, konkrétne z Ázie, Afriky a východnej Európy. Za najrizikovejšie krajiny možno považovať Arménsko, Čínu a Vietnam," podotkli odborníci.