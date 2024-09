Rusi sa podľa médií dostali k dielom pre stroje na výrobu čipov

Amsterdam 5. septembra (TASR) - Ruským firmám sa napriek sankciám Európskej únie (EÚ) podarilo získať náhradné diely pre dvadsaťpäťročné stroje ASML na výrobu čipov v rokoch 2022 až 2023 na sekundárnych trhoch. Uviedli to vo štvrtok holandské noviny Trouw s odvolaním sa na ruské colné dokumenty. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ASML, najväčšia európska technologická firma, dominuje na trhu s pokročilými litografickými systémami. Hoci jeho nástroje z konca minulého storočia nie sú považované za zariadenia na "dvojaké použitie" s potenciálnym využitím vo vojenskej technike, stále sú užitočné pre ruské spoločnosti, ktoré vyrábajú analógové čipy pre vojenské zariadenia vrátane dronov.



Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 pritom európske sankcie zablokovali predaj elektronických zariadení do Ruska. Spoločnosť ASML pre Reuters povedala, že dodržiava sankcie a pred ich zavedením predala v Rusku len málo svojich produktov.



"ASML nepredáva produkty ani služby do Ruska a nemá interakcie s ruskými distribútormi. ASML do Ruska v uplynulých rokoch nič neposlalo. Sankcie obmedzujú predaj systémov PAS a Twinscan, ako aj náhradných dielov do Ruska," uvádza sa v e-mailovej odpovedi.



Denník Trouw sa zameral na nástroje ASML PAS-5500, ktoré pochádzajú z 90. rokov 20. storočia. Uviedol pritom, že ruské firmy kupovali náhradné diely cez čínskych sprostredkovateľov.



Stroje PAS-5500 sa už nevyrábajú, no väčšina v minulosti vyrobených je stále v prevádzke. Použité stroje sa niekedy predávajú alebo renovujú a ASML vyrába a predáva náhradné diely akreditovaným majiteľom.



Trouw tvrdí, že našiel dokumenty o 170 prípadoch dovozu príslušných náhradných dielov ruskými firmami. Zainteresované firmy sa k tomu odmietli vyjadriť, zatiaľ čo čínski predajcovia sú "nevystopovateľní".