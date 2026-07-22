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Samsung údajne zvažuje veľkú investíciu do spoločnosti Mistral
Investícia Samsungu by zvýšila hodnotu spoločnosti Mistral na približne 20 miliárd eur.
Autor TASR
Londýn 22. júla (TASR) - Technologický gigant Samsung Electronics údajne zvažuje vstup do francúzskej spoločnosti Mistral, ktorá sa zaoberá generatívnou umelou inteligenciou (AI). Juhokórejský výrobca pamäťových čipov by mohol v nadchádzajúcom kole financovania investovať až jednu miliardu eur, napísal v stredu denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Investícia Samsungu by zvýšila hodnotu spoločnosti Mistral na približne 20 miliárd eur. Minulý rok v septembri získala francúzska spoločnosť 1,3 miliardy eur od holandského producenta zariadení na výrobu najmodernejších čipov ASML. Investícia v tom čase Mistral ocenila na približne 12 miliárd eur.
Mistral sa prezentuje ako európska odpoveď na americké spoločnosti OpenAI a Anthropic. Podnik ťaží z rastúceho záujmu mnohých spoločností a verejných inštitúcií, ktoré hľadajú alternatívy k modelom umelej inteligencie z USA a Číny. V utorok (21. 7.) sa Mistral dohodol na spolupráci s americkým softvérovým koncernom Microsoft, ktorý sa zaviazal vložiť niekoľko miliárd eur do výpočtovej infraštruktúry francúzskeho partnera.
Investícia Samsungu by zvýšila hodnotu spoločnosti Mistral na približne 20 miliárd eur. Minulý rok v septembri získala francúzska spoločnosť 1,3 miliardy eur od holandského producenta zariadení na výrobu najmodernejších čipov ASML. Investícia v tom čase Mistral ocenila na približne 12 miliárd eur.
Mistral sa prezentuje ako európska odpoveď na americké spoločnosti OpenAI a Anthropic. Podnik ťaží z rastúceho záujmu mnohých spoločností a verejných inštitúcií, ktoré hľadajú alternatívy k modelom umelej inteligencie z USA a Číny. V utorok (21. 7.) sa Mistral dohodol na spolupráci s americkým softvérovým koncernom Microsoft, ktorý sa zaviazal vložiť niekoľko miliárd eur do výpočtovej infraštruktúry francúzskeho partnera.