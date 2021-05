Soul 16. mája (TASR) - Samsung zvýši svoje investície do výroby čipov. Dôvodom je globálny nedostatok polovodičov, s ktorým zápasia viaceré odvetvia.



Juhokórejský koncern, ktorý je najväčším výrobcom pamäťových čipov na svete, by mal do roku 2030 investovať 171 biliónov KRW (asi 125 miliárd eur) do biznisu s modernými procesormi a zmluvnej výroby (Foundry).



Juhokórejská vláda ohlásila veľké daňové úľavy a finančnú pomoc, aby podporila domácu produkciu čipov.



Samsung Electronics chce zvýšením investícií urýchliť výskum v oblasti technológie procesorov a výstavbu nových produkčných kapacít. Samsung pôvodne v apríli 2019 ohlásil investície v objeme 133 biliónov KRW.



Juhokórejský koncern si dal za cieľ do konca tohto desaťročia rozšíriť svoje vedúce postavenie, ktoré má v oblasti pamäťových čipov, aj na takzvané logické čipy. Samsung z tohto dôvodu v uplynulých dvoch rokoch spolupracoval s rozličnými firmami z oblasti dizajnu polovodičov, výrobcami komponentov a dodávateľmi rovnako ako s výskumnými inštitútmi.



(1 EUR = 1368,07 KRW)