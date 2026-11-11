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Analýza: Oplatí sa čakať na najnižšiu cenu cez Black Friday?
Najnižšie ceny sa minulý rok rozkladali naprieč celým októbrom a novembrom, o niečo častejšie na začiatku októbra a v týždni pred Black Friday.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Black Friday už dávno nie je jeden deň, ale celá sezóna. Na samotný piatok sa oplatí spoliehať najmenej. Šanca natrafiť na najnižšiu cenu bola vlani priamo na Black Friday menej ako polovičná v porovnaní s bežným dňom sezóny. Skutočnú zľavu pritom ponúkali len asi štyri z desiatich najžiadanejších produktov a 69 % celej ponuky nebolo počas týždňa Black Friday lacnejších vôbec. Vyplýva to z analýzy porovnávača cien Heureka.
Najnižšie ceny sa minulý rok rozkladali naprieč celým októbrom a novembrom, o niečo častejšie na začiatku októbra a v týždni pred Black Friday. Spoliehať sa na jeden dátum sa preto podľa analýzy neoplatí, istejšie je sledovať cenu konkrétnej veci, ktorú chce človek kúpiť. „Black Friday sa z jedného dňa premenil na celú sezónu. Najlepšie preto nakupujú tí, ktorí začnú ceny sledovať včas,“ povedal Andy Werner, šéf dátového oddelenia Heureka Group.
Za skutočnú zľavu Heureka považuje zlacnenie produktu počas Black Friday aspoň o 5 % oproti jeho bežnej cene za predchádzajúce približne tri mesiace. Takéto porovnanie odhalí aj umelé zdraženie pred akciou, pretože „zľava“ z navýšenej ceny sa do skutočných zliav nezapočíta.
„Zľava ešte neznamená výhodný nákup. Rozhodujúce je, či je cena naozaj nižšia ako obvykle. Aby si to mohol každý overiť v priebehu pár sekúnd, ukazujeme na Heureke vývoj cien,“ upozornil Werner.
Spomedzi najžiadanejších produktov bolo minulý rok najviac skutočných zliav v kategóriách tzv. gaming a domáce a osobné spotrebiče (zhodne 55 % produktov). Nasledovali veľké spotrebiče (52 %), elektronika (50 %) a kozmetika a parfumy (46 %), takže zhruba každá druhá žiadaná položka bola naozaj lacnejšia. Naopak, pri chovateľských potrebách, zdraví a potravinách zlacnela len približne každá štvrtá.
„Vlani mali na Slovensku najväčšiu šancu na skutočnú zľavu tí, ktorí nakupovali herné vybavenie alebo spotrebiče. Poradie sa však z roka na rok mení. Istotu preto dáva len sledovanie vývoja ceny konkrétneho produktu,“ dodal Werner.
Slováci tento rok počas novembrových výpredajov najviac hľadajú osobné pneumatiky, mobilné telefóny, vitamíny a doplnky stravy, parfumy a televízory. Skokanom sezóny sú zberateľské karty, o ktoré je 2,5-krát väčší záujem ako minulý rok. Hoci ľudia tento rok celkovo nakupujú menej ako minulý rok, parfumy zostávajú medzi najžiadanejšími kategóriami a záujem o ne rastie o 4 %.
Najnižšie ceny sa minulý rok rozkladali naprieč celým októbrom a novembrom, o niečo častejšie na začiatku októbra a v týždni pred Black Friday. Spoliehať sa na jeden dátum sa preto podľa analýzy neoplatí, istejšie je sledovať cenu konkrétnej veci, ktorú chce človek kúpiť. „Black Friday sa z jedného dňa premenil na celú sezónu. Najlepšie preto nakupujú tí, ktorí začnú ceny sledovať včas,“ povedal Andy Werner, šéf dátového oddelenia Heureka Group.
Za skutočnú zľavu Heureka považuje zlacnenie produktu počas Black Friday aspoň o 5 % oproti jeho bežnej cene za predchádzajúce približne tri mesiace. Takéto porovnanie odhalí aj umelé zdraženie pred akciou, pretože „zľava“ z navýšenej ceny sa do skutočných zliav nezapočíta.
„Zľava ešte neznamená výhodný nákup. Rozhodujúce je, či je cena naozaj nižšia ako obvykle. Aby si to mohol každý overiť v priebehu pár sekúnd, ukazujeme na Heureke vývoj cien,“ upozornil Werner.
Spomedzi najžiadanejších produktov bolo minulý rok najviac skutočných zliav v kategóriách tzv. gaming a domáce a osobné spotrebiče (zhodne 55 % produktov). Nasledovali veľké spotrebiče (52 %), elektronika (50 %) a kozmetika a parfumy (46 %), takže zhruba každá druhá žiadaná položka bola naozaj lacnejšia. Naopak, pri chovateľských potrebách, zdraví a potravinách zlacnela len približne každá štvrtá.
„Vlani mali na Slovensku najväčšiu šancu na skutočnú zľavu tí, ktorí nakupovali herné vybavenie alebo spotrebiče. Poradie sa však z roka na rok mení. Istotu preto dáva len sledovanie vývoja ceny konkrétneho produktu,“ dodal Werner.
Slováci tento rok počas novembrových výpredajov najviac hľadajú osobné pneumatiky, mobilné telefóny, vitamíny a doplnky stravy, parfumy a televízory. Skokanom sezóny sú zberateľské karty, o ktoré je 2,5-krát väčší záujem ako minulý rok. Hoci ľudia tento rok celkovo nakupujú menej ako minulý rok, parfumy zostávajú medzi najžiadanejšími kategóriami a záujem o ne rastie o 4 %.