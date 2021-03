Chang-čou 12. marca (TASR) - Šéf Ant Group Simon Hu rezignoval na svoju funkciu a opúšťa spoločnosť, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou. Deje sa to v čase, keď čínsky fintech gigant reviduje svoj biznis.



Podľa zdroja, ktorý nechcel byť menovaný, keďže informácia je neverejná, Hu odchádza z osobných dôvodov. Novým výkonným riaditeľom sa s okamžitou platnosťou stane Eric Jing, ktorý je už prezidentom Ant Group. Hovorca čínskeho koncernu potvrdil Huovu rezignáciu.



Ant Group je fintech divíziou koncernu Alibaba a dominantnou firmou v oblasti mobilných platieb v Číne. Hu začal pracovať pre Alibaba Group Holding v roku 2005, predtým pracoval v druhom najväčšom čínskom úverom inštitúte China Construction Bank. Vybudoval si dobrú reputáciu, keďže spustil mnohé inovácie a pomohol Alibabe poraziť Amazon a vybudovať najväčší cloudový biznis v Ázii. V novembri 2018 sa stal prezidentom Ant Group a v decembri 2019 jej výkonným riaditeľom.



Ant Group v minulom roku pripravovala na začiatok novembra duálny vstup na burzu v Hongkongu a Šanghaji, ktorý mal byť historicky najväčšou prvotnou emisiou (IPO). Vstup na burzu sa nakoniec náhle zrušil pre zásah čínskych regulačných orgánov.



Čínska centrálna banka (PBOC) následne prikázala Ant Group, aby sa zmenila na finančný holding. To by znamenalo prísnejšie kapitálové reštrikcie a nutnosť získania nových licencií, rovnako ako preskúmanie vlastníckej štruktúry. Táto zmena môže podľa expertov znížiť valuáciu spoločnosti o 60 %.



Huova rezignácia prichádza niekoľko dní potom, čo čínsky premiér Li Kche-čchiang prisľúbil sprísnenie dohľadu nad fintech sektorom, potlačenie monopolov a boj proti neregulovanej expanzii kapitálu.