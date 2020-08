Šéf TikToku Mayer odchádza z firmy po necelých troch mesiacoch

Washington 27. augusta (TASR) – Šéf TikToku Kevin Mayer po veľkom politickom tlaku na spoločnosť z Bieleho domu opúšťa firmu po necelých troch mesiacoch. Dočasne ho nahradí šéfka pre operácie v USA Vanessa Pappasová. Aktuálny vývoj spôsobil, že post by mal iný význam, ako sa plánovalo pri angažovaní Mayera, uviedol vo štvrtok TikTok.



Sociálna sieť na zdieľanie krátkych videí patrí čínskemu koncernu ByteDance. Americký prezident Donald Trump sa snaží zakázať činnosť TikToku v USA. Jeho nariadenie, ktoré začne platiť v polovici septembra, zakazuje občanom USA realizovať transakcie s TikTokom a materskou firmou ByteDance. TikTok pred niekoľkými dňami zažaloval Trumpovu administratívu za spomínané nariadenie zo 6. augusta.



Aktuálne rokuje o kúpe operácií TikToku v USA a niekoľkých ďalších krajinách softvérový koncern Microsoft.



Mayer sa postavil do čela TikToku 1. júna. Zároveň sa stal prevádzkovým riaditeľom materskej spoločnosti ByteDance. Mayer prišiel z mediálneho koncernu Disney, kde bol zodpovedný za streamovacie služby a dlho bol považovaný za korunného princa, až kým sa novým šéfom koncernu nestal Bob Chapek. Mayer potom prešiel do TikToku, kde mal zabezpečiť globálnu expanziu.



TikTok v emailovom vyhlásení potvrdil Mayerov odchod a dodal, že zmena politického prostredia v posledných mesiacoch výrazne zmenila rámec jeho úlohy. Zakladateľ a šéf materského koncernu ByteDance Čang I-ming v separátnom liste uviedol, že firma urýchlene nájde riešenie problémov, ktorým čelí na globálnej úrovni, predovšetkým v USA a Indii.