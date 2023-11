IT sektor víta konkrétne riešenia výziev v programovom vyhlásení vlády

Bratislava 14. novembra (TASR) - Digitálna koalícia (DK) a IT Asociácia Slovenska (ITAS) vítajú snahy novej vlády v jej programovom vyhlásení o systémový prístup k práci s ľudským kapitálom, ako aj rozvoj digitálnych zručností slovenského obyvateľstva. Materiál podľa IT sektora neprináša len prísľuby, ale aj konkrétne riešenia výziev v oblasti digitalizácie. DK a ITAS o tom spoločne informovali v utorok.



"Je nespochybniteľné, že IT odvetvie na Slovensku je jedným z najvýznamnejších ťahúňov našej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou a veľkým potenciálom pre budúcnosť. Z predloženého textu programového vyhlásenia je zrejmé, že si to uvedomujú aj predstavitelia novej vlády," skonštatoval prezident ITAS Emil Fitoš.



Predseda DK Mário Lelovský hodnotí pozitívne aj konkrétne vyjadrenia podpore Aliancii sektorových rád ako národnému koordinátorovi celoživotného vzdelávania. Zamestnávatelia taktiež oceňujú, že materiál počíta s hospodárskym rastom krajiny založeným na inováciách a medzi kľúčové štyri body radí aj nevyhnutnú digitálnu transformáciu slovenských podnikov a verejnej správy.



"Vláda hovorí o podpore komplexnej digitálnej transformácie vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách, školských zariadeniach i zariadeniach poradenstva a prevencie. Využívanie technológii by tak po novom malo byť aj kľúčovým nástrojom na znižovanie byrokracie a zlepšenie zberu informácii o skutočnom stave nášho školstva," uviedol Lelovský.



Dodal, že po dlhých rokoch má vláda ambíciu začať systémovo pristupovať aj k politike návratu kvalifikovaných slovenských občanov pôsobiacich v zahraničí späť na Slovensko. IT sektor pozitívne hodnotí aj to, že sa vláda inšpirovala úspešnejšími krajinami a zohľadnila aj požiadavky odborníkov z praxe.



"Ponúkame súčasnej vláde, a osobitne ministrovi investícií, našu aktívnu pomoc a spoluprácu pri plnení záväzkov, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia," uzatvoril Lelovský.