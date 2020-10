SK Hynix dohodol na kúpe divízie pamäťových čipov NAND od Intelu

Soul 20. októbra (TASR) - Druhý najväčší výrobca čipov na svete, juhokórejský SK Hynix, v utorok oznámil, že sa dohodol na kúpe divízie pamäťových čipov NAND od spoločnosti Intel za rekordných 9 miliárd USD (7,64 miliardy eur). Táto transakcia posilní jeho pozíciu, stane sa druhým najväčším výrobcom čipov na svete.



SK Hynix je už svetovou dvojkou vo výrobe čipov DRAM používaných v počítačoch a serveroch, ale zaostáva na trhu čipov NAND, ktoré sa používajú v bežných zariadeniach, ako sú smartfóny a pamäťové jednotky USB, ako aj v priemyselné a zdravotnícke prístroje.



SK Hynix v hlásení pre regulačný úrad uviedol, že získa „celú divíziu NAND spoločnosti Intel okrem divízie Optane“, pričom do dohody bude zahrnutá aj továreň Intelu v čínskom meste Ta-lien.



Je to vôbec najväčšia akvizícia juhokórejskej spoločnosti a väčšia, ako keď jej konkurent Samsung Electronics kúpil v roku 2018 amerického výrobcu audio a automobilových súčiastok Harman International za 8 miliárd USD.



Generálny riaditeľ SK Hynix, Sok-Hee Lee, uviedol vo vyhlásení, že jeho spoločnosti získa vďaka transakcii na trhu s NAND pozíciu „porovnateľnú s tým, čo sme dosiahli v DRAM“.



Podľa analytikov to zvýši schopnosť SK Hynix konkurovať Samsung Electronics, lídrovi na trhu v sektoroch NAND aj DRAM.



Obe juhokórejské firmy si tvrdo konkurujú po celom svete. Dodávajú čipy zákazníkom od amerických gigantov, ako sú Apple a Dell až po čínske firmy. Dopyt po čipoch v uplynulých rokoch zvyšuje ich zisky.



Podľa spoločnosti Trendforce, ktorá sa venuje prieskumu trhu, sa SK Hynix umiestnila na štvrtom mieste v globálnom predaji NAND v 2. štvrťroku 2020. Intel bol šiesty.



Vďaka ich kombinácii SK Hynix preskočí japonskú Kioxiu (predtým Toshiba) a Western Digital z USA a stane sa svetovou dvojkou na trhu s NAND s podielom vyše 23 %.



(1 EUR = 1,1785 USD)