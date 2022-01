Webglobe, slovenská webhostingová spoločnosť, expanduje na Balkán

Bratislava 27. januára (TASR) – Slovenská spoločnosť Webglobe, ktorá poskytuje služby webhostingu a registrácie domén, vstupuje na srbský trh. Do svojho portfólia zaraďuje tri tamojšie webhostingové spoločnosti NiNet, Eutelnet a Panet. Predstavitelia spoločnosti o tom informovali vo štvrtok na tlačovej konferencii.



Touto kúpou spoločnosť začína expanziu na Balkán. "Ide o trh, ktorý je veľmi špecifický a jeho postupnú konsolidáciu vnímame ako strategickú. Všetky tri spoločnosti výborne zapadajú do nášho portfólia a na spoluprácu sa veľmi tešíme," skonštatoval spolumajiteľ a generálny riaditeľ Webglobe Igor Strečko.



Spoločnosť si so svojím investorom, slovenskou private equity spoločnosťou Sandberg Capital, stanovila cieľ vybudovať popredného poskytovateľa webhostingu v strednej a východnej Európe. Zároveň plánuje pokračovať v konsolidácii českého trhu, kde má v pláne kupovať ďalšie spoločnosti. Aktuálne po expanzii do Srbska patrí pod Webglobe 16 značiek na troch rôznych trhoch, ktoré sa zlúčia pod jednu technologickú spoločnosť.