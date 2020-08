Slovenské banky zatiaľ neevidujú pokusy o nový typ útoku na bankomaty

Bratislava 18. augusta (TASR) – Banky na Slovensku zatiaľ neevidujú pokusy o nový typ útoku na bankomaty. Pre TASR to uviedli oslovení poskytovatelia bankových služieb na slovenskom trhu. Nový typ útoku, o ktorom informovala spoločnosť AEC, napáda bankomaty, pričom tie, ktoré nemajú aktualizovaný systém, sa útoku neubránia.



„Za VÚB neevidujeme vôbec žiadne prípady alebo pokusy o takéto konanie v súvislosti s našimi bankomatmi, či už staršími modelmi, ktoré sú v jednotkách kusov a tie budú v najbližšej dobe štandardne obmenené, a ani novšími modelmi," uviedol PR manažér VÚB Dominik Miša.



Ako dodal, nové modely sú voči takýmto útokom chránené predovšetkým vhodným bezpečnostným softvérom a autorizovaným prístupom do softvéru bankomatu. „A tiež sú vykonávané rôzne iné nešpecifikované opatrenia," podotkol Miša.



Ako upozornila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne (SLSP) Marta Cesnaková, daný typ útokov, ale aj iné typy sa vyskytujú aj v regióne strednej a západnej Európy.



„Uvedené typy bankomatov sú využívané aj na území Slovenskej republiky. Bezpečnosť bankomatov je pre Slovenskú sporiteľňu dôležitá téma," dodala Cesnaková.



SLSP podľa jej slov aplikuje bezpečnostné opatrenia odporúčané výrobcom, ako aj dodatočné opatrenia, aby zamedzila tomuto typu útokov. „Detaily bezpečnostných opatrení vzhľadom na ich citlivosť nebudeme bližšie špecifikovať," uzavrela Cesnaková.



Ako potvrdila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová, banka nemá v rámci svojej siete zariadenia, na ktorých by boli vykonané tieto predmetné útoky, tzv. jackpotting. V podobnom duchu sa vyjadrila aj hovorkyňa UniCreditBank Zuzana Ďuďáková. „Naše bankomaty sú plne funkčné a sú chránené proti príslušným rizikám, pričom banka neustále implementuje najnovšie bezpečnostné prvky," dodala.



„Tatra banka v posledných mesiacoch nezaznamenala vo svojej sieti bankomatov tento typ útokov," informovala hovorkyňa Zuzana Žiaranová. Ako dodala, tento typ útoku je zameraný na konkrétny typ bankomatov, ktorý nie je na Slovensku plošne rozšírený.



Ako vysvetlila spoločnosť AEC, ktorá na podnet nemenovanej slovenskej finančnej inštitúcie vykonala prieskum v tejto oblasti, ide o typ útoku, počas ktorého sa útočník dostane pod kryt vybraného zariadenia. „Tam sa za pomoci vlastného špeciálne upraveného zariadenia napojí na USB port bankomatu a komunikuje priamo s dispenserom, čiže zariadením, ktoré z bankomatu vydáva hotovosť," špecifikovala spoločnosť.