Prieskum: Podniky v SR boli vo využívaní IT systémov pod priemerom EÚ

Bratislava 6. augusta (TASR) - Prieskum Eurostatu ukázal, že slovenské podniky boli vlani vo využívaní podnikových IT systémov (ERP) pod priemerom EÚ. Firmy pritom najčastejšie podceňujú výber dodávateľa, analýzu v rámci prípravy projektu aj zapojenie svojich zamestnancov. Informovala o tom v utorok IT spoločnosť Seyfor.



Z prieskumu Eurostat podľa nej vyplýva, že ERP systémy na Slovensku vlani využívalo 26,2 % opýtaných podnikov. Priemer v EÚ je pritom 43 %. V Česku koncom vlaňajška využívalo tieto systémy 29 % všetkých opýtaných podnikov.



"Popri obavách z náročnej a nákladnej implementácie je jedným z dôvodov tohto zaostávania slovenských firiem za zvyškom Európy aj zažitá predstava, že digitalizácia a zavádzanie informačných systémov vezme ľuďom prácu. Je to rozšírený mýtus, ktorý však vôbec nezodpovedá realite. V skutočnosti funkcie ERP systému riešia predovšetkým úlohy, ktoré zamestnanci buď nestíhajú, alebo ani robiť nechcú," uviedol riaditeľ ERP systému v spoločnosti Seyfor Roman Vinš.



Táto situácia je podľa spoločnosti okrem iného zapríčinená tým, že zavedenie ERP systému je časovo aj procesne náročný proces. Konzultant ERP systému Zbyněk Stach vysvetlil, že úspešná implementácia závisí od poznania vlastných firemných procesov. "Ak sa oplatí niektorú z fáz obzvlášť nepodceniť, tak práve analýzu, ktorá je najrizikovejším bodom celého projektu," dodal.



Automatizácia procesov pomocou ERP podľa spoločnosti rieši rutinné úlohy, ktoré predtým zdržiavali zamestnancov od dôležitejších činností. Ide napríklad o prepisovanie údajov, kontroly správnosti, vyhľadávanie dát a mnoho ďalšieho. "ERP systém navyše nemôže fungovať sám osebe. Vždy slúži ľuďom, ktorí s ním pracujú. Zefektívnenie procesov a úspora práce, ktorú ERP systémy prinášajú, sa obvykle začnú prejavovať najskôr dva až tri mesiace po implementácii," uzavrela spoločnosť.