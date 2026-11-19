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Slovensko, Chorvátsko a Slovinsko spájajú sily v oblasti čipov
Slovenské čipové kompetenčné centrum je súčasťou európskej siete polovodičových kompetenčných centier budovanej v rámci európskej iniciatívy.
Autor TASR
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Záhreb/Bratislava 19. novembra (TASR) - Otvorenie priestoru na vzájomné prepájanie odborných kapacít, výmenu skúseností a rozvoj spoločných aktivít v oblasti polovodičových technológií je cieľom memoranda o spolupráci medzi kompetenčnými centrami Slovenska, Chorvátska a Slovinska. Podpísali ho tento týždeň v Záhrebe, informoval Peter Porubský zo Slovenského čipového kompetenčného centra.
„Európsky čipový a polovodičový ekosystém nemôže fungovať ako súbor izolovaných národných iniciatív. Memorandum s Chorvátskom a Slovinskom je preto prirodzeným pokračovaním našich aktivít a zároveň základom pre ďalšie spoločné projekty,“ priblížil Michal Mičjan, riaditeľ Slovenského čipového kompetenčného centra. Prepojenie odborných kapacít môže podľa neho priniesť nové príležitosti pre výskum, vývoj a technologické inovácie.
Slovenské čipové kompetenčné centrum je súčasťou európskej siete polovodičových kompetenčných centier budovanej v rámci európskej iniciatívy. Jeho poslaním je podporovať rozvoj polovodičového ekosystému na Slovensku, prepájať výskum, priemysel a talenty a pomáhať domácim firmám využívať možnosti moderných polovodičových technológií.
„Európsky čipový a polovodičový ekosystém nemôže fungovať ako súbor izolovaných národných iniciatív. Memorandum s Chorvátskom a Slovinskom je preto prirodzeným pokračovaním našich aktivít a zároveň základom pre ďalšie spoločné projekty,“ priblížil Michal Mičjan, riaditeľ Slovenského čipového kompetenčného centra. Prepojenie odborných kapacít môže podľa neho priniesť nové príležitosti pre výskum, vývoj a technologické inovácie.
Slovenské čipové kompetenčné centrum je súčasťou európskej siete polovodičových kompetenčných centier budovanej v rámci európskej iniciatívy. Jeho poslaním je podporovať rozvoj polovodičového ekosystému na Slovensku, prepájať výskum, priemysel a talenty a pomáhať domácim firmám využívať možnosti moderných polovodičových technológií.