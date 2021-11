SR nekladie dostatočný dôraz na splnenie cieľov, tvrdia odborníci

Bratislava 8. novembra (TASR) – Slovensko je dobré v písaní vízií a akčných plánov, množstvo vecí však nezrealizuje a nekladie dostatočný dôraz na splnenie cieľov. Zhodli sa na tom niektorí odborníci v diskusnom paneli medzinárodnej konferencie ITAPA o digitálnej budúcnosti Slovenska. Zaznel však aj opačný názor, že stratégie nie sú písané dobre, pričom zásadným problémom je zastarávanie informačných systémov.



Ján Bučkuliak z odboru informatiky a elektronických služieb na Úrade vlády SR povedal, že keď štát tvorí dokumenty s charakterom akčného plánu, mal by tam písať to, čo dokáže zrealizovať. "Ale potom reálne každé jedno ministerstvo na tom svojom piesku má prispieť konkrétnymi vecami," poznamenal s tým, že ak sa tak nestane, ostane to len víziou.



Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ján Hargaš zase vyzdvihol prioritizáciu úsilia. Treba rozlíšiť, čo je a čo nie je dôležité v rámci digitalizácie. Súhlasil, že dôležitá je aj realizovateľnosť vízií.



Naopak, predstaviteľ IT Asociácia Slovenska (ITAS) Marián Marek si myslí, že ani doterajšie stratégie Slovenska neboli dobré a Slovensko sa nachádza na križovatke starého a nového prístupu. "Zásadný problém je v tom, že ako každý informačný systém morálne zastaráva, tak aj celý slovenský e-goverment bol prakticky koncipovaný niekedy okolo roku 2005, dnes má 15 rokov," povedal Marek s tým, že bol tvorený za vtedy platných pravidiel a vtedy dostupných informačných technológií. V súčasnosti by sa však mnoho vecí podľa neho dalo robiť elegantnejšie z pohľadu koncového užívateľa a lacnejšie z pohľadu štátneho rozpočtu. Treba preto podľa neho jednak zveľaďovať existujúci systém, ale najmä vytvárať predpoklady pre niečo nové.