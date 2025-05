IT: Slovenský trh je pre expandujúce české e-shopy inkubátorom

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovensko je v českom e-commerce vnímané ako ideálna štartovacia destinácia pre firmy s rastovými ambíciami. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Upgates, ktorá vyvíja riešenia pre e-shopy. Z českých e-shopov na slovenský trh smeruje podľa Upgates 10 až 20 % všetkých objednávok v závislosti od marketingových aktivít, ktoré e-shopy vyvíjajú.



Slovenský a český e-commerce trh tvoria v rámci Európy mimoriadne prepojený priestor. Kým iné krajiny zápasia s jazykovými, logistickými či legislatívnymi bariérami, medzi Českou a Slovenskou republikou zásadné rozdiely prakticky neexistujú. Medzi zákazníkmi z oboch krajín navyše panuje vysoká miera dôvery, vďaka ktorej Slováci bežne nakupujú v českých e-shopoch a naopak.



Prepojenie slovenského a českého trhu pramení z jazykovej a kultúrnej blízkosti, spoločnej histórie a vzájomnej dôvery. Mnohé etablované e-shopy preto pôsobia na oboch trhoch a ak sa e-shop, pôvodom z niektorej krajiny, rozhodne expandovať, Slovenská, resp. Česká republika sú väčšinou prvou zo zahraničných zastávok.



„V českom e-commerce sa zvykne hovoriť, že expanzia na Slovensko nie je plnohodnotnou expanziou, ale skôr rozšírením domáceho trhu. Samozrejme, platí to aj opačným smerom, zo Slovenska do Česka,“ priblížil Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.



„Naše krajiny si ponúkajú ideálny testovací priestor vyskúšať procesy a odsledovať trendy, ktoré neskôr využijú pri ďalšej expanzii,“ zdôraznil Benatzky.



Mnohé e-shopy dokážu pôsobiť paralelne na oboch trhoch bez výrazných úprav procesov a služieb. Platformy, platobné brány, porovnávače cien aj analytické nástroje bývajú navrhnuté tak, aby fungovali bez obmedzení v Česku aj na Slovensku. Ani zákaznícky servis nemusí byť lokalizovaný. Jeden tím zvládne bez problémov komunikovať na oboch trhoch. Vďaka etablovaným dopravcom býva doručenie medzi oboma krajinami obvykle do 24 hodín, pričom je cenovo porovnateľné s vnútroštátnou dopravou.



„V mnohých prípadoch nejde o cielenú expanziu, ale o organický dopyt, kedy si zákazníci e-shop jednoducho nájdu sami. Či už prostredníctvom porovnávačov cien, sociálnych sietí alebo recenzií - v digitálnom svete hranice totiž neexistujú. Pre české elektronické obchody je to príležitosť zvýšiť celkové tržby s relatívne malým úsilím,“ ozrejmil Benatzky.



Českých majiteľov e-shopov nemotivuje len jednoduchá penetrovateľnosť slovenského trhu. Rastúce odvetvie e-commerce je lákadlom aj pre budúce predaje. Podľa údajov spoločnosti Upgates vzrástol slovenský online predaj v roku 2024 medziročne o 6 %. Prieskum z roku 2023 zároveň ukázal, že 80 % Slovákov nakupuje cez internet aspoň raz ročne, pričom pravidelne tak robí až polovica. Slovenský trh má teda nielen stabilnú zákaznícku základňu, ale aj solídny priestor pre ďalší rast.



„Slovensko môžeme označiť za akýsi prirodzený inkubátor pre české e-shopy, ktorý tamojším obchodníkom ponúka nových zákazníkov a väčšie tržby pri minimálnych prevádzkových rizikách. Samozrejme, tento vzťah funguje aj opačne, zo Slovenska do Česka, avšak už v menšom rozsahu,“ uzatvoril Benatzky.