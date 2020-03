Spoločnosť HP odmietla zvýšenú ponuku na prevzatie od Xeroxu

New York/Palo Alto 5. marca (TASR) - Americký výrobca počítačov HP odmietol zvýšenú ponuku firmy Xerox Holdings na prevzatie v hodnote okolo 35 miliárd USD (31,46 miliardy eur). HP stále považuje ponuku za nízku.



Výrobca tlačiarní Xerox vo februári zvýšil svoju ponuku o 2 USD na 24 USD za akciu HP. Podielnici HP mali za akciu spoločnosti dostať 18,40 USD v hotovosti plus 0,149 akcie Xeroxu.



"Ponuka Xeroxu by nechala našich akcionárov s investíciou v zlúčenej spoločnosti zaťaženej nezodpovedne vysokým dlhom, čo by si potom vyžadovalo nerealistické a nedosiahnuteľné synergie a ohrozovalo celú spoločnosť," uviedol predseda rady riaditeľov HP Chip Bergh.



Firma HP vyzvala akcionárov, aby odmietli ponuku na odkúpenie akcií, ktorú im Xerox predložil tento týždeň. Dodala, že ponuka neprimerane uprednostňuje akcionárov Xeroxu voči akcionárom HP.



Xerox vlani v novembri prekvapil svojou ponukou na prevzatie HP (22 USD na akciu), keďže jeho burzová hodnota je podstatne menšia než HP. Rada riaditeľov HP ponuku jednohlasne odmietla. Ako dôvod uviedla, že výrazne podhodnocuje spoločnosť a nie je v najlepšom záujme akcionárov. Výkonný riaditeľ Xeroxu John Visentin vtedy povedal, že ak opäť nezvážia jeho ponuku, osloví priamo akcionárov HP.



(1 EUR = 1,1125 USD)