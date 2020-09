Spoločnosť Veracomp predá svoju distribútorskú sieť

Bratislava 8. septembra (TASR) – Spoločnosť Veracomp podpísala s globálnou firmou Exclusive Networks, ktorá sa špecializuje na oblasť kybernetickej bezpečnosti a cloudových služieb, dohodu o predaji celej svojej distribútorskej siete s pridanou hodnotou Veracomp Group. Transakcia by mala byť uzavretá v poslednom kvartáli tohto roka. TASR o tom informovala firma Veracomp, ktorá sa špecializuje napríklad na distribúciu sietí a IT infraštruktúry, IT zabezpečenia či telekomunikačnej infraštruktúry. Spoločnosť má sídlo aj na Slovensku.



„Získanie rozbehnutej distribučnej siete je najlepším spôsobom, ako progresívne zrýchliť náš vstup na trh v rámci tohto nového regiónu," uviedol CEO Exclusive Networks Oliver Breittmayer. Spoločnosť tak rozširuje svoje pôsobenie z regiónov EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika), APAC (Ázia a Pacifik) a Severná Amerika aj do strednej a východnej Európy.



Spojenie spoločností vníma pozitívne aj Veracomp. „Spolupráca s Exclusive Networks ukazuje, že náš prístup funguje a umožňuje nám prispievať svojimi odbornými znalosťami ku skutočne globálnej misii, a pritom pokračovať v zameraní sa na rast a vytváranie väčšej hodnoty," deklaruje generálny riaditeľ Veracomp Adam Rudowski.



Skupina Veracomp dodáva IT riešenia používané vo všetkých obchodných odvetviach. Sídlo má v Poľsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Bulharsku a distribučný presah má celkovo do 19 krajín strednej a východnej Európy.



Exclusive Networks má zastúpenie vo viac ako 100 krajinách a 50 pobočiek na piatich kontinentoch.