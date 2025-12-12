< sekcia Ekonomika
IT: Správa o odklade veľkého AI projektu zatlačila na akcie Oracle
Akcie výrobcov čipov Nvidia, AMD, Micron a Arm takisto strácali. Oracle údajne posunul termíny dokončenia dátových centier z roku 2027 na rok 2028.
Autor TASR
New York 12. decembra (TASR) - Správa o odklade veľkého projektu v oblasti umelej inteligencie (AI) v piatok spôsobila prudký pokles akcií softvérovej spoločnosti Oracle. Akcie zamierili nadol po tom, ako agentúra Bloomberg informovala, že softvérový gigant posunul termíny dokončenia niektorých centier pre tvorcu nástroja ChatGPT, spoločnosť OpenAI. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu orf.at.
Akcie výrobcov čipov Nvidia, AMD, Micron a Arm takisto strácali. Oracle údajne posunul termíny dokončenia dátových centier z roku 2027 na rok 2028. Spoločnosť podľa zdrojov agentúry Bloomberg ako dôvod svojho rozhodnutia uviedla nedostatok pracovnej sily a materiálu. Po zverejnení správy si akcie Oracle v New Yorku odpísali až 6,5 %. Okolo 18.00 SEČ sa obchodovali so stratou približne 5 %.
Oracle v stredu (10. 12.) varoval, že investičné výdavky za fiškálny rok 2026 budú pravdepodobne o 15 miliárd dolárov (12,81 miliardy eur) vyššie, ako sa odhadovalo v septembri. Investori sú navyše znepokojení rozširovaním AI biznisu financovaným z dlhov, uviedla agentúra Reuters.
(1 EUR = 1,1714 USD)
Akcie výrobcov čipov Nvidia, AMD, Micron a Arm takisto strácali. Oracle údajne posunul termíny dokončenia dátových centier z roku 2027 na rok 2028. Spoločnosť podľa zdrojov agentúry Bloomberg ako dôvod svojho rozhodnutia uviedla nedostatok pracovnej sily a materiálu. Po zverejnení správy si akcie Oracle v New Yorku odpísali až 6,5 %. Okolo 18.00 SEČ sa obchodovali so stratou približne 5 %.
Oracle v stredu (10. 12.) varoval, že investičné výdavky za fiškálny rok 2026 budú pravdepodobne o 15 miliárd dolárov (12,81 miliardy eur) vyššie, ako sa odhadovalo v septembri. Investori sú navyše znepokojení rozširovaním AI biznisu financovaným z dlhov, uviedla agentúra Reuters.
(1 EUR = 1,1714 USD)