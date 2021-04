IT: Sucho na Taiwane ohrozuje výrobu čipov

Tchaj-pej 24. apríla (TASR) - Taiwan zápasí s najhorším suchom za uplynulé desaťročia. Nepriaznivé klimatické podmienky na ostrove vo Východočínskom mori tak ešte viac prehlbujú nervozitu v súvislosti s nedostatkom čipov.



Výroba polovodičov je totiž odvetvie mimoriadne náročné na vodu. Problémy so suchom sa objavili po tom, ako sa Taiwanu vlani vyhli tajfúny, prvý raz za 56 rokov, takže hladina vody v niektorých nádržiach je veľmi nízka.



Na Taiwane sa nachádzajú jedny z najväčších a technicky najvyspelejších prevádzok na výrobu polovodičových čipov na svete, ktoré sú základom globálneho priemyslu v hodnote 450 miliárd USD (373,57 miliardy eur).



Pandémia nového koronavírusu pritom vyvolala obrovský globálny dopyt po mikročipoch, keďže predaj výpočtovej techniky a elektroniky počas blokád a práce i vzdelávania na diaľku vzrástol. Taiwanské továrne na mikročipy tak mali problémy uspokojiť dopyt ešte predtým, ako ich zasiahlo sucho, hoci bežali na plný výkon. Náhly nedostatok dažďa zlú situáciu ešte zhoršuje.



Najväčší taiwanský výrobca polovodičov, spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), začiatkom apríla oznámil, že plánuje v najbližších troch rokoch investovať 100 miliárd USD do uspokojenia rastúceho dopytu, ale to si vyžiada nejaký čas. Nedostatok polovodičov sa medzitým rozšíril na výrobcov automobilov a spotrebnej elektroniky.



(1 EUR = 1,2046 USD)