Súd zablokoval zákaz sťahovania TikToku v USA

Washington 28. septembra (TASR) - Sociálna sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok sa v poslednej chvíli dočasne vyhla zákazu sťahovania jej aplikácie v USA. Súd vo Washingtone totiž v nedeľu vydal predbežné opatrenie, ktorým zablokoval nariadenie administratívy prezidenta Donalda Trumpa.



Nariadenie zakazujúce obchodom s aplikáciami, ktoré prevádzkujú Apple a Google, ponúkať na stiahnutie TikTok, malo pôvodne začať platiť okolo polnoci. TikToku však naďalej hrozí zákaz v USA, keďže súd odmietol rozhodovať o ďalšom nariadení Trumpovej administratívy, ktoré môže spôsobiť úplné zastavenie činnosti sociálnej siete od 12. novembra.



Sudca tiež vyzval obe strany, aby sa dohodli na časovom pláne ďalšieho postupu. Ministerstvo obchodu uviedlo, že sa podrobí predbežnému príkazu súdu, ale že bude na hlavnom pojednávaní obhajovať svoj postup.



TikTok patrí čínskemu koncernu Bytedance. Americký prezident Trump označuje aplikáciu za bezpečnostné riziko, pretože čínske úrady sa môžu dostať k dátam amerických občanov. Jeho administratíva preto vydala dve nariadenie, na základe ktorých by TikTok mohol skončiť v USA.



Od 12. novembra už nebude môcť Bytedance ukladať dáta amerických užívateľov ani prevádzkovať infraštruktúru v USA. TikTok a Bytedance márne tvrdili, že údaje amerických používateľov sa ukladajú v USA a nesmerujú do Číny.



Koncern ByteDance sa predbežne dohodol s americkým softvérovým koncernom Oracle a maloobchodným reťazcom Walmart, že sa stanú partnermi TikToku v USA. To by malo zabezpečiť pokračovanie sociálnej siete v Spojených štátoch. Aktuálne sa rokuje o podmienkach dohody. Podľa ByteDance sa vytvorí nová spoločnosť TikTok Global, v ktorej bude čínska firma vlastniť 80 %, Oracle by mal mať 12,5 % a Walmart 7,5 %.