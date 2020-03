Švajčiarsko potichu buduje 5G sieť s technológiou od Huawei

Bern 7. marca (TASR) - Čínsky výrobca telekomunikačných zariadení Huawei čelí na Západe problémom. USA totiž tlačia na svojich spojencov, aby nepožívali čínske technológie na budovanie nových mobilných 5G sietí. Ale v bukolickej švajčiarskej dedinke Tänikon si z toho veľkú hlavu nerobia a potichu uskutočňujú svoju "5G revolúciu" s technikou od Huawei.



Kravy v tejto dedine na severe Švajčiarska, s bielymi domami a upravenými políčkami, ignorujú kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa a namiesto tradičného zvonca majú okolo krku "obojok" s technológiou čínskej spoločnosti. Cisterciánske opátstvo v dedine sa zmenilo na pokusnú farmu. Druhý najväčší telekomunikačný operátor vo Švajčiarsku, spoločnosť Sunrise Communications Group, tu spolu s Huawei testujú novú bezdrôtovú sieť 5G.



„Dalo by sa to nazvať Fitbit pre kravy,“ povedal Alexander Lehrmann, vedúci oddelenia rozvoja nových obchodných aktivít spoločnosti Sunrise a internetu vecí (IoT) s odkazom na fitnes zariadenia Fitbit. „Umožňuje to chovateľom mať úplnú kontrolu a prehľad o zdravotnom stave kráv kedykoľvek a odkiaľkoľvek.“



Zatiaľ čo európski spojenci čelia výzvam USA, aby nepoužívali zariadenia Huawei pre obavy z čínskej špionáže, neutrálne Švajčiarsko s touto spoločnosťou ticho buduje novú sieť. Švajčiari sa tak stávajú svetovými lídrami v zavádzaní technológie 5G v súkromných aj verejných sieťach. Od letiska v Zürichu, cez vnútroštátne poštové služby a železnice, po potravinársky gigant Nestlé a poisťovňu Zurich Insurance. Tieto firmy už majú, alebo plánujú súkromné siete s operátorom Sunrise, ktorého výhradným dodávateľom je čínsky Huawei.



Švajčiarska vláda vydala veľmi neutrálne hodnotenie spoločnosti Huawei, podľa ktorého technológia a samotná spoločnosť Huawei nepredstavujú žiadne významné riziká, uviedol výkonný riaditeľ Sunrise André Krause. Pripustil však, že ak bude reputácia Huawei neustále pod tlakom, mohlo by to mať na švajčiarsku firmu v určitom štádiu vplyv.



Ide pritom o veľa. Sieť novej generácie sľubuje rýchlejšie pripojenie, čo umožní napríklad používanie autonómnych vozidiel, chirurgický zákrok na diaľku a najmä rýchly prenos obrovského množstva údajov.



Nová technológia Huawei sa vo Švajčiarsku zatiaľ využíva v priemysle alebo v súkromných sieťach, ktoré priťahujú menej pozornosti. Švajčiarsko je tiež prvou krajinou v Európe, ktorá začala využívať komerčne dostupnú 5G sieť pre jednotlivcov limitovaným spôsobom, a to napriek opozícii aktivistov, ktorí broja proti anténam a ich žiareniu.



USA sú frustrované odmietavým postojom Európy k úplnému zákazu technológií od čínskych spoločností v nových sieťach 5G. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko sa usilujú nejakým spôsobom ponechať čínskemu telekomunikačnému gigantu dvere otvorené napriek varovaniam, že Huawei môže predstavovať bezpečnostné riziko. Taliansko, Chorvátsko a Maďarsko, podobne ako Švajčiarsko, podpísali s Huawei partnerstvo.



Čínska spoločnosť sa vo februári pochválila, že získala až 47 kontraktov na 5G v Európe, viac ako v Ázii. Tvrdí, že má 91 zmlúv, ale neodpovedala na žiadosti o spresnenie informácií.



Európska únia (EÚ) však stále môže prinútiť členské štáty, aby nakoniec niektoré dohody zmenili. Blok uverejnil sériu bezpečnostných odporúčaní, ktoré by mohli mimoeurópskym výrobcom zariadení zabrániť, aby sa podieľali na budovaní iných ako tzv. okrajových častí sietí, teda ich jadra veží a základní.



Švajčiarsko nie je členom EÚ, takže nečelí takýmto obmedzeniam. Švajčiarske poisťovacie a farmaceutické spoločnosti už testujú siete 5G od Huawei. Čínsky koncern tiež nadviazal partnerstvo so švajčiarskou strojárenskou spoločnosťou ABB, ktorá sa snaží ponúkať priemyselným partnerom konkurencieschopné 5G platformy.



Lehrmann zo Sunrise povedal, že banky sa zatiaľ nepripojili. Ale Sunrise je prítomný vo švajčiarskych nemocniciach.