Švédsko zakázalo zariadenia od čínskych výrobcov Huawei a ZTE v 5G

Štokholm 20. októbra (TASR) - Švédsky poštový a telekomunikačný úrad (PTS) v utorok zakázal používanie produktov od čínskych výrobcov telekomunikačných zariadení Huawei a ZTE spoločnosťami, ktoré sa zúčastnia na aukcii 5G spektra naplánovanej na budúci mesiac.



PTS schválil štyrom spoločnostiam: Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige a Teracom účasť na plánovanej novembrovej aukcii pásiem 3,5 GHz a 2,3 GHz. A stanovil licenčné podmienky na základe hodnotení švédskych ozbrojených síl a švédskej bezpečnostnej služby.



Európske vlády prehodnocujú úlohu čínskych firiem pri budovaní svojich sietí novej generácie 5G po tlaku Spojených štátov, podľa ktorých predstavujú bezpečnostnú hrozbu. Čínske spoločnosti a občania musia totiž zo zákona pomáhať štátu pri zhromažďovaní spravodajských informácií.



Spojené kráľovstvo v júli nariadilo úplné odstránenie zariadení Huawei z britskej siete 5G do roku 2027. Stalo sa tak jednou z prvých európskych krajín, ktorá to urobila.



Huawei a ZTE nereagovali okamžite na žiadosti o vyjadrenie sa k rozhodnutiu Švédska.



PTS uviedol tiež, že firmy, ktoré sa zúčastnia na aukcii, musia do 1. januára 2025 odstrániť zariadenia Huawei a ZTE aj z už existujúcich centrálnych funkcií.



Regulátor definoval centrálne funkcie ako zariadenia používané na budovanie rádiovej prístupovej siete, prenosovej siete, základnej siete a servisu a údržby siete.