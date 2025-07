T-Mobile US ruší programy v oblasti diverzity

Washington 10. júla (TASR) – T-Mobile US, dcérska spoločnosť skupiny Deutsche Telekom, pod tlakom vlády USA úplne ruší programy v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie (Diversity, Equity, Inclusion – DEI). Iniciatívy týkajúce sa DEI budú ukončené „nielen v názve, ale aj vo svojej podstate“, oznámila spoločnosť v liste adresovanom Federálnej komisii pre komunikácie (FCC). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



T-Mobile US v súčasnosti čaká na schválenie prevzatia divízie mobilnej komunikácie od spoločnosti UScellular. FCC zároveň posudzuje aj transakciu, v rámci ktorej by dcéra nemeckého koncernu vytvorila spoločný podnik s finančným investorom KKR. Regulačný orgán v posledných mesiacoch schvaľuje transakcie tohto druhu len vtedy, keď sa zainteresované strany vzdajú programov v oblasti diverzity.



Predseda FCC Brendan Carr, ktorého vymenoval prezident Donald Trump, krok spoločnosti T-Mobile US privítal. „Je to ďalší dobrý krok vpred v oblasti rovnosti príležitostí, nediskriminácie a verejného záujmu,“ napísal v stredu (9. 7.) na sociálnej sieti.



Trump vedie kampaň proti iniciatívam v oblasti DEI. V januári vydal rozsiahle výkonné príkazy na zrušenie vládnych programov DEI v USA a vyvinul tlak na súkromný sektor, aby sa k tejto iniciatíve pripojil.



Programy v oblasti diverzity si podľa ich stúpencov kládli za ciel podporiť určité znevýhodnené skupiny ľudí. Trumpova administratíva tieto iniciatívy odmieta, pričom argumentuje, že zvýhodňovanie niektorých skupín obyvateľstva diskriminuje iné. Ťaženie proti DEI nabralo na sile po verdikte Najvyššieho súdu USA z roku 2023, ktoré zrušilo programy zvýhodňovania príslušníkov menšín pri rozhodovaní o prijatí na univerzity.