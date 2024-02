Taiwanský výrobca polovodičov TSMC plánuje druhý závod v Japonsku

Tchaj-pej 6. februára (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) plánuje postaviť druhý závod v Japonsku spolu s miestnymi partnermi. Oznámil to v utorok, niekoľko týždňov pred oficiálnym otvorením svojej prvej továrne v krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Koncern TSMC je najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, ktoré sa používajú vo všetkom od smartfónov po autá a rakety. V uplynulých rokoch musí čeliť geopolitickým sporom medzi Spojenými štátmi a Čínou. Washington pritom obmedzil vývoz technológií do Číny, primárnej výrobnej základne TSMC.



V utorok TSMC v spoločnom vyhlásení s firmami Sony Semiconductor Solutions Corporation, DENSO a Toyota uviedol, že má v pláne vybudovať druhú továreň v Japonsku, ktorá by mala začať s výrobou do konca roku 2027.



"Spolu s prvým závodom, ktorého prevádzka je naplánovaná na rok 2024, celková investícia presiahne 20 miliárd USD (18,61 miliardy eur) so silnou podporou japonskej vlády," uvádza sa vo vyhlásení.



Taiwanský gigant TSMC má väčšinový podiel v Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), svojej dcérskej spoločnosti v prefektúre Kumamoto, kde budú sídliť obe továrne.



"V reakcii na rastúci dopyt JASM plánuje začať výstavbu svojej druhej továrne do konca roka 2024. Očakáva sa, že zvýšený rozsah výroby zlepší celkovú štruktúru nákladov a efektívnosť dodávateľského reťazca," uviedli spoločnosti.



Minulý mesiac predseda spoločnosti Mark Liu vyhlásil, že slávnostné otvorenie prvej továrne je naplánované na 24. februára. Spoločnosť TSMC v utorok v samostatnom vyhlásení a bez ďalších podrobností uviedla, že jej predstavenstvo schválilo kapitálovú injekciu pre ASM vo výške až 5,26 miliardy USD.



Japonská vláda minulý rok oznámila, že plánuje minúť 13 miliárd USD na zvýšenie domácej výroby strategicky dôležitých polovodičov a technológie AI. Časť týchto výdavkov má ísť na podporu výstavby druhého závodu TSMC v Kumamoto, povedal v novembri predstaviteľ japonského ministerstva obchodu.



(1 EUR = 1,0746 USD)