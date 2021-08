Google a Microsoft investujú miliardy do kybernetickej bezpečnosti

Washington 28. augusta (TASR) - Americké technologické koncerny, ako sú Google a Microsoft, chcú podľa Bieleho domu investovať miliardy dolárov na boj proti kybernetickému zločinu.



"Skutočnosťou je, že väčšinu z našej kritickej infraštruktúry prevádzkuje súkromný sektor a že vláda nemôže túto výzvu zvládnuť sama," povedal americký prezident Joe Biden v stredu (25. 8.) po stretnutí so šéfmi najväčších technologických firiem.



Podľa Bieleho domu viacero firiem počas stretnutia prisľúbilo, že podporia a budú iniciovať opatrenia v rámci boja s kybernetickou kriminalitou. Napríklad Apple chce spustiť program na zlepšenie bezpečnosti v rámci celého technologického dodávateľského reťazca. Koncern chce pri tom spolupracovať so svojimi dodávateľmi, realizovať bezpečnostné školenia rovnako ako hľadať a odstraňovať slabé miesta.



Microsoft chce v najbližších piatich rokoch investovať 20 miliárd USD (17 miliárd eur), aby napríklad urýchlil zavádzanie bezpečnostných riešení.



Google plánuje podľa Bieleho domu v najbližších 5 rokoch investovať viac než 10 miliárd USD do programov kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho chce pomôcť 100.000 Američanom získať certifikáty digitálnych zručností uznávaných v odvetví.



Amazon zasa oznámil, že bezplatne ponúkne verejnosti bezpečnostné školenie, ktoré poskytuje svojim zamestnancom. Podobne sa vyjadrili aj Microsoft či IBM.



Kybernetická bezpečnosť je vecou národnej a ekonomickej bezpečnosti, uviedol Biely dom. Dodal, že aktuálne je dôležitá ako nikdy predtým.



(1 EUR = 1,1761 USD)