Odborníci: Technológie v obciach majú slúžiť ľuďom, treba na to dáta

Na archívnej snímke primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 27. januára (TASR) – Pri využívaní moderných technológií v mestách a obciach je dôležité, aby priniesli úžitok ľuďom. Preto je lepšie sústrediť sa namiestoriešení na dáta. Zhodli sa na tom diskutéri štvrtkového ITAPA Digital Talk. Práve na dátovú analytiku bude klásť dôraz aj štát pri ďalšej eurofondovej výzve na podporu moderných technológií.Diskutéri počas webinára hovorili o viacerých už v súčasnosti fungujúcich mestských technologických novinkách. Námestník primátora českých Pardubíc Petr Kvaš predstavil inteligentný parkovací systém mesta. Systém kontroly obsadenosti dokáže okrem toho, či je miesto voľné alebo nie, ukázať dáta aj o tom, či na týchto parkovacích miestach parkujú rezidenti, abonenti alebo návštevníci. Samospráva dokáže sledovať aj to, či niekto na parkovacom mieste neparkuje dlhšie, než si zaplatil.Primátor slovenského mesta Kežmarok Ján Ferenčák povedal, že mesto takisto zavádza nový inteligentný systém parkovania, tento rok chce osadiť 50 kamier na pozdĺžne parkovacie miesta a prejsť na mobilnú aplikáciu. V oblasti dopravy poukázal aj na smart lavičky rozmiestnené po meste, pripájanie na Wi-Fi hotspoty alebo elektronabíjačky či elektrické auto pre mestskú políciu.Vyzdvihol však aj mestskú aplikáciu SOS, ktorou si môžu obyvatelia privolať pomoc alebo ohlásiť akýkoľvek incident.poznamenal Ferenčák s tým, že kamier je v meste 110 a mapujú celý terén. Keď mobilný telefón obyvateľa, ktorý potrebuje pomoc, vyšle polícii GPS signál, kamera sa smerom k mobilu otočí a sleduje ho.Riaditeľ odboru inovácií a smart agendy na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Juraj Hošták počas diskusie vyzdvihol dve eurofondové výzvy na podporu takýchto projektov pre mestá, obce či vyššie územné celky. V prvej výzve bolo podporených vyše 35 projektov a projekty sú teraz na začiatku implementačnej fázy. Rezort pripravil aj druhú výzvu, pri ktorej okrem technologickej stránky budú hodnotitelia projektov klásť dôraz aj na dátovo-analytickú stránku.Rozmachu inteligentných riešení v obciach by podľa zástupcu Únie profesionálov verejného obstarávania Juraja Tkáča mohla pomôcť novela zákona o verejnom obstarávaní. Pre samosprávy vidí plus v tom, že sa posunie limit pre zákazky s nízkou hodnotou z pôvodných 70.000 eur na 180.000 eur bez DPH. Takýto spôsob obstarávania je totiž v prípade inteligentných riešení pre mestá podľa neho najjednoduchší a najrýchlejší.